***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2021 09:13
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kemal Grebene tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958892
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
0
En Düşük
0
18:058,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4381
En Düşük
8,4027
18:059,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9048
En Düşük
9,8620
18:05485,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,49
|Açılış
|: 485,59
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
486,39
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4249
|8,4293
|% -0,03
|
|Euro
|9,8799
|9,8885
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5486
|11,6065
|% 0,01
|
|Frank
|9,1862
|9,2415
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2408
|2,2520
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,76
|
|Altın Gr.
|485
|486
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem