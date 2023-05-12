***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2023 09:21
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150641
BIST
11:074.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,46
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:0719,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0458
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:0721,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2497
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:071.265,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.265,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:07
|AVHOL
|25,54
|24.959.527
|% 9,99
|
|CCOLA
|297,40
|232.689.045
|% 9,14
|
|ALFAS
|286,30
|287.349.693
|% 7,07
|
|EDATA
|19,10
|8.361.257
|% 6,53
|
|AYES
|18,50
|35.391
|% 6,08
|
|ARSAN
|6,48
|3.429.184
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,86
|20.697.319
|% -6,42
|
|BOBET
|18,96
|42.376.759
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
|
|THYAO
|134,00
|2.350.312.157
|% -1,69
|
|KCHOL
|96,65
|1.877.457.155
|% 0,05
|
|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
|
|TUPRS
|71,90
|1.285.375.250
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
|
|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
|
|EKGYO
|5,90
|438.090.433
|% -0,51
|
|SKBNK
|2,44
|154.424.782
|% 0,00
|
|TSKB
|4,40
|267.790.984
|% -2,44
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5842
|19,5925
|% 0,23
|
|Euro
|21,6070
|21,6133
|% 1,17
|
|Sterlin
|24,4445
|24,5671
|% 0,25
|
|Frank
|21,8567
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2069
|5,2330
|% 0,20
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.592
|4.756
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.363
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-0,60
|