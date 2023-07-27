***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2023 09:06
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175690
BIST
'
11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1831
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:23
|CVKMD
|255,20
|224.962.816
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|286.000.496
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.662.069
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|155.873.806
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.710.718
|% 9,98
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|PENTA
|28,10
|306.000.322
|% -6,95
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,90
|78.341.472
|% -4,77
|
|KOZAL
|28,78
|3.492.219.930
|% 2,64
|
|YKBNK
|13,00
|2.138.480.754
|% 2,12
|
|THYAO
|223,90
|2.126.054.949
|% -0,09
|
|ASTOR
|103,10
|2.034.472.345
|% 0,10
|
|AKBNK
|25,46
|1.798.569.642
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,55
|1.550.653.915
|% 2,76
|
|YKBNK
|13,00
|2.138.480.754
|% 2,12
|
|KOZAL
|28,78
|3.492.219.930
|% 2,64
|
|CANTE
|17,71
|1.745.305.909
|% 0,40
|
|ISCTR
|14,27
|1.022.489.206
|% 1,86
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9570
|% 0,19
|
|Euro
|30,0219
|30,0436
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,8887
|35,0637
|% 0,47
|
|Frank
|31,3416
|31,5304
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,20
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|9,29
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|9,00
|
|Yarım
|5.570
|5.658
|4,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,72
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,55
|