***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2023 14:46
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190817
BIST
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17:288.040
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 121,59
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2826,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2828,8821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0847
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:281.663,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.663,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7117
|26,7183
|% 0,11
|
|Euro
|28,8782
|28,8875
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|3,76
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|11.006
|11.109
|15,00
|
|Yarım
|5.520
|5.576
|8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,50
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41ADEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 705.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 382 adet işlem
-
17:40ALKIM
Yüzde 4.42 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 193, 241 adet işlem
-
17:39KZGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 322 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 8, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 477.00 milyon TL de
-
17:37ULAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 554 adet işlem