***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2024 09:00
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sabit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251479
BIST
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10:179.380
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 32,63
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:1731,0821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0945
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:1733,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0595
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:172.019,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 2.019,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SMART
|57,20
|122.675.182
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|31.327.222
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|VBTYZ
|41,48
|269.224.551
|% 9,97
|
|KENT
|739,50
|6.936.072
|% 9,96
|
|AYCES
|1.111,00
|9.575.709
|% -9,97
|
|EUKYO
|21,80
|12.066.421
|% -6,52
|
|ETYAT
|14,48
|2.733.090
|% -5,36
|
|BAYRK
|41,90
|28.720.635
|% -4,77
|
|GSRAY
|7,46
|116.158.339
|% -4,24
|
|THYAO
|286,50
|1.363.834.096
|% 0,53
|
|EREGL
|47,28
|997.299.176
|% -1,87
|
|ISCTR
|28,44
|621.812.596
|% -1,59
|
|TUPRS
|166,50
|621.205.902
|% 1,52
|
|REEDR
|57,95
|546.885.014
|% 4,89
|
|TSPOR
|1,88
|97.855.738
|% 3,87
|
|ISCTR
|28,44
|621.812.596
|% -1,59
|
|EREGL
|47,28
|997.299.176
|% -1,87
|
|ZOREN
|6,05
|119.518.828
|% 1,00
|
|EKGYO
|11,34
|222.358.968
|% 0,35
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0774
|31,0826
|% 0,31
|
|Euro
|33,6770
|33,6871
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,2396
|39,4364
|% 0,32
|
|Frank
|35,1573
|35,3691
|% 0,27
|
|Riyal
|8,2670
|8,3085
|% 0,37
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|899,15
|900,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,94
|971,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,25
|83,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,51
|2.020,82
|% 0,66
|