***BUCIM* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.02.2020 09:00
***BUCIM******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/02/2020) ADESE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819352
BIST
15:38120.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 798,99
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:386,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:386,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:38307,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,49
|Açılış
|: 307,66
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|68.529.095
|% 19,96
|
|GUBRF
|18,09
|259.432.708
|% 15,89
|
|TSPOR
|5,40
|224.027.153
|% 15,88
|
|GSRAY
|3,32
|747.160.828
|% 15,28
|
|EDIP
|2,50
|47.474.099
|% 10,62
|
|ARDYZ
|16,28
|31.053.708
|% -9,56
|
|ERBOS
|24,90
|15.707.779
|% -9,39
|
|HUBVC
|39,84
|49.331.554
|% -7,74
|
|ARSAN
|4,95
|8.797.505
|% -6,78
|
|IHGZT
|4,01
|148.190
|% -6,53
|
|ASELS
|29,24
|1.657.157.035
|% 0,55
|
|THYAO
|15,24
|1.415.651.645
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|747.160.828
|% 15,28
|
|ODAS
|2,27
|605.385.111
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,20
|403.434.463
|% 2,00
|
|ODAS
|2,27
|605.385.111
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,32
|747.160.828
|% 15,28
|
|BJKAS
|2,93
|289.692.582
|% 1,74
|
|KARSN
|1,92
|189.080.015
|% -2,54
|
|KRDMD
|2,97
|276.200.913
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8480
|7,8873
|% -0,36
|
|Frank
|6,1350
|6,1720
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,80
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|