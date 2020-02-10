***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.02.2020 09:11
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E %70,1069 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,839 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817839
BIST
10:55120.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -165,51
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:555,9984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0179
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:556,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:55303,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,28
|Açılış
|: 303,46
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.772.015
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.374.919
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,67
|28.033.955
|% 13,29
|
|RYGYO
|11,67
|49.877.514
|% 12,86
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|THYAO
|14,47
|275.027.626
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,87
|158.989.549
|% 1,41
|
|ASELS
|24,68
|116.658.599
|% 0,90
|
|KRDMD
|2,93
|112.202.858
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|107.434.507
|% 7,32
|
|IHLGM
|1,32
|107.434.507
|% 7,32
|
|GUSGR
|2,87
|158.989.549
|% 1,41
|
|ODAS
|2,24
|91.474.092
|% 0,45
|
|IHLAS
|0,90
|35.185.035
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,93
|112.202.858
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7073
|7,7460
|% -0,28
|
|Frank
|6,1180
|6,1548
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5957
|1,6037
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|1,14
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|-0,01
|
Seans Raporu
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11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -387, 81 kaybederek (% -0.27 ) 144, 460
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