***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2021 09:07
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.541.916,346 TL nominal, Aracı: TAC, Kapanış Tarihi: 05.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915028
BIST
10:221.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:227,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:228,9775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:22410,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 410,86
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KRVGD
|18,59
|111.603.974
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,06
|23.486.329
|% -9,87
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,55
|8.524.810
|% -7,67
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|GOZDE
|8,42
|129.783.032
|% 6,18
|
|KRDMD
|7,06
|120.188.255
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,19
|113.199.008
|% 9,95
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|TSKB
|1,69
|62.767.928
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,43
|84.749.721
|% 0,00
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|DOHOL
|3,34
|66.016.610
|% 0,60
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4303
|7,4362
|% -0,12
|
|Euro
|8,9719
|8,9775
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3364
|10,3883
|% -0,22
|
|Frank
|8,0471
|8,0955
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% -0,24
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|0,45
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 59 artarak (% 0.10 ) 1, 615
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10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRVGD, ISBIR
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10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:31XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 2, 436.00 milyon TL de