***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.03.2022 12:52
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İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006774
BIST
17:102.043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 56,54
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.043
En Düşük
2.009
17:1014,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:1015,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:10876,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,35
|Açılış
|: 875,79
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PKENT
|374,00
|20.347.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.136.228.884
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|513.407.089
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|165.264.663
|% 9,95
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,27
|139.820.833
|% -9,42
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KUYAS
|5,46
|20.880.516
|% -4,88
|
|KONKA
|10,60
|138.197.278
|% -4,33
|
|KRDMD
|13,60
|3.438.543.024
|% 5,75
|
|THYAO
|26,32
|2.548.152.726
|% 1,31
|
|EREGL
|36,22
|1.959.821.197
|% 5,05
|
|ASELS
|24,20
|1.838.657.866
|% 5,40
|
|GARAN
|11,77
|1.355.896.302
|% 1,29
|
|KRDMD
|13,60
|3.438.543.024
|% 5,75
|
|YKBNK
|3,69
|580.998.333
|% 1,10
|
|PETKM
|7,97
|998.619.926
|% 4,32
|
|GARAN
|11,77
|1.355.896.302
|% 1,29
|
|HUNER
|2,64
|279.294.029
|% 2,33
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1018
|14,1228
|% 0,23
|
|Euro
|15,6316
|15,7031
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,8465
|18,9410
|% 0,13
|
|Frank
|15,2936
|15,3857
|% 0,31
|
|Riyal
|3,7511
|3,7699
|% 0,19
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,89
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,19
|
|Cumhuriyet
|5.806
|5.894
|-10,00
|
|Tam
|5.776
|5.922
|-4,63
|
|Yarım
|2.792
|2.864
|-2,24
|
|Çeyrek
|1.400
|1.432
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,09
|
Seans Raporu
17:08
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17:22TSGYO
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17:21XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 25, 369.00 milyon TL de
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17:21EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 518, 928 adet işlem