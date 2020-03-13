***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:38
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828293
BIST
11:3694.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.090,13
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:366,2897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0276
|Açılış
|: 6,2910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:367,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:36320,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 320,51
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,00
|1.652.450
|% 8,06
|
|AKGRT
|5,07
|2.563.808
|% -15,22
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,82
|406.133.625
|% 1,89
|
|THYAO
|8,76
|336.315.121
|% 3,30
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,21
|139.018.298
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,02
|121.906.159
|% 1,00
|
|ODAS
|1,31
|88.724.496
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|139.018.298
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,02
|121.906.159
|% 1,00
|
|IHLGM
|0,89
|52.928.291
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,16
|66.662.132
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9130
|7,9527
|% 0,03
|
|Frank
|6,6342
|6,6741
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6718
|1,6802
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|1,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:44CLEBI
Yüzde 7.26 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 924 adet işlem
-
11:42AKBNK
Yüzde 5.27 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 152, 691 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, VAKBN
-
11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1941, 79 artarak (% 2.18 ) 90, 955
-
11:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMELK, EKIZ, FRIGO, YONGA, BRKO, MEMSA, SERVE, TACTR, MEGAP, MNDRS