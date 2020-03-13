***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:24
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828553
BIST
14:2696.884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 3.244,39
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.885
En Düşük
91.644
14:266,2697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0476
|Açılış
|: 6,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:266,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0754
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:26319,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,40
|Açılış
|: 319,96
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|531.489
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.968.602
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.864.392
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.190
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|13.991.141
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,08
|4.032.592
|% -15,05
|
|ECZYT
|9,81
|32.057.298
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,56
|705.956.126
|% 4,93
|
|THYAO
|9,15
|650.756.136
|% 7,90
|
|GARAN
|9,27
|349.427.639
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,08
|211.926.483
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,22
|209.630.763
|% 4,23
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,08
|211.926.483
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,22
|209.630.763
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8626
|7,9020
|% -0,61
|
|Frank
|6,5936
|6,6333
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6673
|1,6756
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,37
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|3,74
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|1,81
|
|Çeyrek
|514
|525
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,82
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,02
|