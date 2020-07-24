***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 11:15
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861561
BIST
15:10118.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,63
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:106,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:107,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:10417,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,82
|Açılış
|: 417,03
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|21.865.807
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.426.130
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.210.133
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.301.445
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.103.742
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,50
|1.393.790.411
|% 3,17
|
|ASELS
|35,20
|1.365.152.646
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,34
|787.060.735
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,37
|493.230.256
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,86
|483.300.710
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,34
|787.060.735
|% 0,43
|
|SISE
|6,50
|1.393.790.411
|% 3,17
|
|TRKCM
|4,37
|493.230.256
|% 3,07
|
|TSKB
|1,25
|131.497.457
|% -0,79
|
|GLYHO
|4,96
|341.381.228
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7117
|8,7554
|% 0,25
|
|Frank
|7,3813
|7,4258
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,80
|
|Tam
|2.800
|2.814
|19,30
|
|Yarım
|1.359
|1.376
|8,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,03
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