***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 15:11
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889753
BIST
16:271.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:277,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:279,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1302
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:27462,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,91
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EGEEN
|1.712,70
|305.602.698
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.219.559
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.553.726
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.760.022
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|109.047.506
|% -8,70
|
|GARAN
|9,02
|4.200.668.296
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,08
|2.824.227.341
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,95
|2.004.554.593
|% 0,34
|
|GUBRF
|46,36
|1.640.149.495
|% -7,74
|
|THYAO
|11,83
|1.385.581.307
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,08
|2.824.227.341
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,95
|2.004.554.593
|% 0,34
|
|GARAN
|9,02
|4.200.668.296
|% -0,55
|
|TSKB
|2,56
|918.955.944
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|520.662.589
|% 2,03
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9638
|7,9717
|% 1,07
|
|Euro
|9,4582
|9,4682
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5970
|10,6502
|% 1,19
|
|Frank
|8,7007
|8,7531
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1192
|2,1298
|% 1,07
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-30,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|46,54
|46,54
|0,50
|