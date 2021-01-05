***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 16:35
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897152
BIST
17:171.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,56
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:177,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:179,1226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:17465,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 465,94
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DGGYO
|9,24
|5.495.002
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.395.412
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.807.178
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|GARAN
|10,08
|1.757.433.649
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,60
|1.626.563.190
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|KARSN
|3,62
|1.050.077.019
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,03
|787.634.609
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,72
|728.088.506
|% -2,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4220
|7,4256
|% 0,05
|
|Euro
|9,1077
|9,1211
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0526
|10,1030
|% 0,18
|
|Frank
|8,4064
|8,4570
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9741
|1,9840
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|36,49
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,65
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,82
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 28 kaybederek (% -1.36 ) 1, 327
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, SEKUR, PSDTC, PSDTC, DGGYO, LINK, DOBUR, UMPAS, SANFM, DIRIT
-
17:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, EMNIS, OLMIP, GUBRF, GOZDE
-
17:30
BALAT, BRKSN, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
GUBRF, BRYAT, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında