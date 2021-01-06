***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 10:16
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897311
BIST
10:361.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.505
En Düşük
1.500
10:367,3496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3450
10:369,0774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:36459,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,04
|Açılış
|: 460,17
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,82
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BRSAN
|29,92
|96.867.746
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.023.224
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.227.531
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|12.363.229
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|12.363.229
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|841.677
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,50
|2.285.489
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|70,15
|397.472.282
|% 0,57
|
|PETKM
|5,31
|340.943.345
|% 0,57
|
|TKFEN
|18,22
|302.137.346
|% 0,05
|
|GARAN
|10,19
|246.316.745
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,41
|215.133.103
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,41
|215.133.103
|% 1,26
|
|PETKM
|5,31
|340.943.345
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,08
|136.841.917
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,53
|48.642.475
|% 1,32
|
|KARSN
|3,65
|113.324.938
|% 1,39
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3505
|7,3545
|% -0,43
|
|Euro
|9,0752
|9,0902
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0223
|10,0726
|% -0,16
|
|Frank
|8,3635
|8,4139
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9568
|1,9666
|% -0,36
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,77
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,08
|
|B. Petrol
|53,95
|53,95
|0,35
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