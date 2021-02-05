***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2021 10:08
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907622
BIST
11:241.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:247,0893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:248,4977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0528
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:24412,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,61
|Açılış
|: 412,18
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|216.572.031
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.539.806
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,74
|14.769.932
|% -5,46
|
|GARAN
|9,93
|312.768.804
|% 0,10
|
|KOZAL
|123,30
|312.048.464
|% 1,48
|
|SISE
|7,77
|291.407.105
|% 0,78
|
|ISKPL
|28,96
|260.516.872
|% 1,69
|
|SASA
|28,30
|238.921.449
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|187.594.858
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|192.082.819
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,09
|194.614.970
|% -0,49
|
|CEMAS
|2,30
|107.642.173
|% 1,32
|
|ISFIN
|4,26
|166.666.404
|% 0,95
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0879
|7,0910
|% -0,63
|
|Euro
|8,4925
|8,5003
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6883
|9,7369
|% -0,41
|
|Frank
|7,8254
|7,8725
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8852
|1,8947
|% -0,60
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
11:22
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