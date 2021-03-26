***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:33
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920786
BIST
11:491.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,29
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:497,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:499,4212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0656
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:49443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,32
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:49
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.154.445
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,86
|140.422.713
|% 8,96
|
|AVOD
|9,49
|263.990.518
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,54
|2.753.924
|% -5,47
|
|IEYHO
|1,68
|44.988.826
|% -5,08
|
|BSOKE
|3,68
|62.549.364
|% -3,92
|
|PAMEL
|30,56
|845.709
|% -3,54
|
|GARAN
|7,11
|845.537.391
|% 1,72
|
|SISE
|7,41
|438.378.436
|% 2,63
|
|VESTL
|37,24
|352.291.674
|% 0,38
|
|BJKAS
|6,78
|341.495.157
|% 7,62
|
|KRDMD
|6,57
|298.221.956
|% 1,70
|
|GARAN
|7,11
|845.537.391
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,69
|236.835.962
|% 3,36
|
|SKBNK
|1,23
|78.886.368
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,21
|133.220.300
|% 2,31
|
|SISE
|7,41
|438.378.436
|% 2,63
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9816
|7,9853
|% 0,58
|
|Euro
|9,4090
|9,4212
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,9803
|11,0353
|% 1,08
|
|Frank
|8,4692
|8,5202
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1250
|2,1357
|% 0,75
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,35
|
Seans Raporu
11:49
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12:01BJKAS
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11:59DOAS
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11:58GLRYH
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11:57XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 6, 393.00 milyon TL de
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11:56ARSAN
Yüzde 4.23 oranında artışla 11.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 348, 994 adet işlem