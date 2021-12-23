***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:17
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985671
BIST
16:421.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:4211,2923
En Yüksek
|Değişim
|: -7,36%
|| -0,8976
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:4212,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -7,73%
|| -1,0696
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:42661,43
En Yüksek
|Değişim
|: -6,55%
|| -46,37
|Açılış
|: 661,43
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PENTA
|359,70
|32.234.980
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.344.344
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|METRO
|1,58
|100.213.762
|% 9,72
|
|DZGYO
|2,34
|84.429.091
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.337.153
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.653.692
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,87
|3.394.276.986
|% -0,08
|
|SISE
|12,85
|2.635.418.767
|% -3,24
|
|EREGL
|25,54
|2.099.658.528
|% 0,39
|
|THYAO
|19,04
|1.611.184.711
|% 0,85
|
|KRDMD
|9,00
|1.534.782.621
|% -3,23
|
|YKBNK
|3,58
|1.487.262.677
|% 2,87
|
|GARAN
|11,87
|3.394.276.986
|% -0,08
|
|SISE
|12,85
|2.635.418.767
|% -3,24
|
|DOHOL
|2,75
|496.670.109
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,00
|1.534.782.621
|% -3,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2026
|11,2923
|% -7,36
|
|Euro
|12,7231
|12,7705
|% -7,73
|
|Sterlin
|15,2381
|15,3145
|% -6,25
|
|Frank
|12,3244
|12,3987
|% -6,77
|
|Riyal
|3,0241
|3,0393
|% -6,65
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,62
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-55,31
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.312
|4.437
|-500,57
|
|Yarım
|2.084
|2.147
|-242,14
|
|Çeyrek
|1.045
|1.073
|-121,07
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,69
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,31
|
Seans Raporu
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