***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:50
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988874
BIST
11:011.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:0113,3941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0134
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:0115,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0147
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:01780,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,20
|Açılış
|: 780,31
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:59
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|VERTU
|28,92
|78.257.990
|% 7,11
|
|BEYAZ
|9,74
|29.791.012
|% 6,22
|
|ELITE
|24,48
|32.279.549
|% -10,00
|
|KRGYO
|8,16
|12.438.650
|% -5,99
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|SNPAM
|8,44
|8.221
|% -4,52
|
|MARKA
|4,32
|949.845
|% -4,00
|
|BIMAS
|69,00
|342.203.828
|% 1,92
|
|KOZAL
|120,80
|161.683.940
|% 0,42
|
|TKFEN
|22,46
|131.785.160
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,26
|105.685.194
|% 0,00
|
|VERTU
|28,92
|78.257.990
|% 7,11
|
|KIMMR
|3,21
|16.275.044
|% 1,26
|
|ULUFA
|2,72
|13.942.876
|% -1,45
|
|BASGZ
|12,73
|51.813.795
|% 3,16
|
|SOKM
|13,81
|47.940.646
|% 3,21
|
|BEYAZ
|9,74
|29.791.012
|% 6,22
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3855
|13,3967
|% -0,08
|
|Euro
|15,1296
|15,1618
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,0571
|18,1477
|% -0,13
|
|Frank
|14,5634
|14,6511
|% -0,04
|
|Riyal
|3,5512
|3,5690
|% -0,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,10
|
|Altın Gr.
|779
|780
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,11
|