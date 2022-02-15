***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 10:38
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001746
BIST
12:212.042
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 40,49
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
12:2113,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0227
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
12:2115,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0882
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4600
En Düşük
15,3518
12:21811,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -5,97
|Açılış
|: 811,99
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,95
BIST En Aktif Hisseler12:20
|PKENT
|791,00
|7.803.910
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|11.234.507
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,75
|31.253.879
|% 9,84
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,25
|14.090.488
|% 8,33
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|21.222.575
|% -7,28
|
|DERHL
|4,94
|15.277.386
|% -4,63
|
|DAGHL
|12,26
|1.388.773
|% -4,22
|
|THYAO
|29,44
|3.166.028.531
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,91
|961.400.944
|% 3,48
|
|EREGL
|28,76
|756.409.825
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,14
|714.284.972
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,10
|663.721.605
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,14
|714.284.972
|% 1,47
|
|THYAO
|29,44
|3.166.028.531
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,30
|208.429.011
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,91
|961.400.944
|% 3,48
|
|PETKM
|8,30
|370.152.110
|% 3,11
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6140
|13,6254
|% 0,24
|
|Euro
|15,4415
|15,4539
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,3707
|18,4628
|% 0,24
|
|Frank
|14,6467
|14,7349
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6121
|3,6302
|% 0,01
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-18,33
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|5.399
|5.481
|4,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|0,00
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|0,00
|
|Çeyrek
|1.301
|1.331
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-2,58
|