***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 11:05
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029109
BIST
12:242.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,81
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:2415,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0758
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:2416,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1140
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:24911,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,12
|Açılış
|: 911,42
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ULUUN
|10,38
|68.893.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.585.998
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.461.110
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.702.150
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.051.460
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.393.042
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|103.226.817
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|20.750.331
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.289.263
|% -9,94
|
|THYAO
|42,42
|1.318.132.478
|% 0,52
|
|SISE
|20,10
|1.006.162.073
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,57
|883.894.000
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,88
|724.892.408
|% 1,85
|
|TUPRS
|248,70
|647.482.200
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,76
|296.362.920
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,74
|259.475.363
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|629.038.760
|% 1,57
|
|YKBNK
|4,82
|273.592.825
|% -0,62
|
|VAKBN
|4,45
|250.743.292
|% -3,05
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3150
|15,3222
|% 0,50
|
|Euro
|16,2002
|16,2171
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,9034
|18,9982
|% 0,84
|
|Frank
|15,4373
|15,5303
|% 1,08
|
|Riyal
|4,0694
|4,0898
|% 0,28
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|13,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,32
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.128
|6.286
|1,57
|
|Yarım
|2.962
|3.041
|0,75
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,96
|