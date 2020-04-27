GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER


çeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 08.04.2020 tarihinde tescil edilerek 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840220


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:15100.605
Değişim :  1,87% |  1.845,85
Açılış :  100.086  
Önceki Kapanış :  98.759  
En Yüksek
100.649 En Düşük
100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LKMNH 7,04 26.010.286 % 10,00  
BAKAB 9,57 5.358.482 % 10,00  
BANVT 24,20 18.632.923 % 10,00  
RTALB 16,83 7.533.276 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6602 8,7036 % 1,02  
Frank 7,1533 7,1964 % 0,48  
Riyal 1,8524 1,8617 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 -9,59  
Altın Gr. 386 386 -0,22  
Cumhuriyet 2.476 2.534 -3,00  
Tam 2.542 2.600 -3,10  
Yarım 1.238 1.269 -1,50  
Çeyrek 621 635 -0,80  
Gümüş.Ons 15,19 15,22 -0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,02  
B. Petrol 23,64 23,64 -1,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru