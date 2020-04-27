***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2020 10:00
çeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 08.04.2020 tarihinde tescil edilerek 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840220
BIST
11:15100.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.845,85
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.649
En Düşük
100.086
11:156,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:157,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:15386,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 386,26
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.010.286
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.358.482
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.632.923
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.533.276
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|6.635.021
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|SOKM
|12,32
|204.151.654
|% 5,39
|
|MPARK
|14,82
|123.717.255
|% 9,94
|
|KOZAL
|73,65
|80.513.741
|% 2,86
|
|VAKBN
|4,53
|72.519.764
|% 1,80
|
|ARDYZ
|31,10
|68.846.508
|% 9,58
|
|IHLGM
|1,06
|27.664.051
|% 0,95
|
|SOKM
|12,32
|204.151.654
|% 5,39
|
|ODAS
|1,63
|26.770.379
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,25
|18.267.860
|% 2,46
|
|AVOD
|2,14
|24.874.260
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6602
|8,7036
|% 1,02
|
|Frank
|7,1533
|7,1964
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-9,59
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,00
|
|Tam
|2.542
|2.600
|-3,10
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,64
|23,64
|-1,17
|