***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









çeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2020Tescil Tarihi08.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalar2020 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 08.04.2020 tarihinde tescil edilerek 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840220BIST