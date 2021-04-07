***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 17:50
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı ticaret sicil gazetesi
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 07.04.2021 tarihinde tescil edilerek 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924384
BIST
17:361.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:368,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:369,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:36456,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 456,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CEOEM
|6,60
|80.776.113
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.787.657
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|173.093
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.308.310
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|JANTS
|917,90
|908.784.911
|% 3,30
|
|BJKAS
|9,14
|896.569.720
|% 0,44
|
|THYAO
|12,87
|836.983.913
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|431.406.041
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|TSKB
|1,41
|194.582.076
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.229.443
|% -1,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1653
|8,1706
|% 0,52
|
|Euro
|9,7265
|9,7363
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2173
|11,2735
|% 0,04
|
|Frank
|8,7698
|8,8227
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|-0,23
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:50XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 15, 734.00 milyon TL de
-
17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
-
17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
-
17:47TSPOR
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 131, 264 adet işlem
-
17:46DMSAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 005 adet işlem