***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









çeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi18.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı ticaret sicil gazetesiAçıklamalar2021 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 18.04.2022 tarihinde tescil edilerek 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022220BIST