***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 09:59
çeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
18.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı ticaret sicil gazetesi
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 18.04.2022 tarihinde tescil edilerek 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022220
BIST
11:362.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,17
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:3614,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:3615,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0821
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9093
En Düşük
15,8030
11:36916,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,05
|Açılış
|: 916,46
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DAGHL
|21,00
|5.723.764
|% 8,86
|
|OYYAT
|65,30
|26.917.198
|% 7,40
|
|MANAS
|26,40
|33.692.471
|% 6,02
|
|NATEN
|66,60
|61.944.665
|% 5,63
|
|SMART
|5,72
|7.807.329
|% 5,54
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|KAPLM
|52,70
|3.831.233
|% -5,64
|
|PEGYO
|1,38
|24.928.419
|% -5,48
|
|DOBUR
|46,28
|2.702.176
|% -5,20
|
|ISGYO
|10,55
|45.753.923
|% -4,70
|
|THYAO
|38,90
|2.341.425.753
|% 0,36
|
|GARAN
|14,17
|820.124.216
|% -0,07
|
|PETKM
|10,47
|796.308.093
|% 1,85
|
|EREGL
|35,72
|695.251.568
|% -0,45
|
|KRDMD
|16,31
|688.348.932
|% -0,55
|
|ODAS
|2,58
|441.110.361
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,25
|609.539.829
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,88
|299.337.532
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|225.789.580
|% 2,29
|
|PETKM
|10,47
|796.308.093
|% 1,85
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6698
|% 0,13
|
|Euro
|15,8879
|15,8981
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,0397
|19,1352
|% 0,29
|
|Frank
|15,3915
|15,4843
|% 0,46
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 0,13
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-7,03
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,47
|