***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.09.2021 16:44
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşme' nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-10534 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963002
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.453
En Düşük
1.428
18:058,4432
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8,4462
En Düşük
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18:0510,0173
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|: 486,74
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490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4401
|8,4433
|% 0,07
|
|Euro
|9,9888
|9,9959
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,25
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,14
|