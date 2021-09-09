***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme' nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-10534 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963002BIST