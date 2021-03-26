***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 26 Mart 2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 23/03/2021 26/03/2021 10296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921051BIST