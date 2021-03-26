***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
26.03.2021 16:49
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 26 Mart 2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/03/2021 26/03/2021 10296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921051
BIST
17:001.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,99
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
17:008,0097
En Yüksek
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|: 0,88%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,9950
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,0949
En Düşük
7,9153
17:009,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
|: 9,4350
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9,5500
En Düşük
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17:00445,84
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|: 1,22%
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|Açılış
|: 445,84
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BJKAS
|6,93
|595.655.470
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.098.175
|% 9,99
|
|GARFA
|14,57
|7.198.488
|% 9,96
|
|IZFAS
|9,73
|20.114.943
|% 9,94
|
|AVOD
|9,49
|665.880.913
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|52.207.206
|% -7,14
|
|GARAN
|6,89
|2.608.989.584
|% -1,43
|
|VESTL
|38,26
|973.985.503
|% 3,13
|
|SISE
|7,33
|865.426.002
|% 1,52
|
|SASA
|44,84
|740.181.059
|% -1,15
|
|KRDMD
|6,72
|711.665.500
|% 4,02
|
|GARAN
|6,89
|2.608.989.584
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,18
|209.931.822
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,77
|643.168.087
|% 5,60
|
|YKBNK
|2,17
|330.392.594
|% 0,46
|
|TSKB
|1,39
|202.652.781
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0050
|8,0097
|% 0,88
|
|Euro
|9,4507
|9,4681
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,0310
|11,0863
|% 1,55
|
|Frank
|8,4902
|8,5413
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1314
|2,1421
|% 1,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
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