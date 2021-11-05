***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
05.11.2021 15:51
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artışı sonrası durumu yansıtan esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/11/2021 05/11/2021 10445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975145
BIST
16:091.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
16:099,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:0911,1761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0501
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:09560,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,69
|Açılış
|: 560,31
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:09
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,00
|167.339.028
|% 9,36
|
|RALYH
|8,89
|109.842.136
|% 8,28
|
|SONME
|30,72
|7.870.587
|% 7,87
|
|EUYO
|3,70
|3.057.466
|% 7,87
|
|BASGZ
|25,24
|4.087.467
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.924.467
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,30
|61.496.617
|% -6,32
|
|GSRAY
|4,12
|248.680.459
|% -5,94
|
|RODRG
|14,18
|2.456.360
|% -5,84
|
|THYAO
|17,51
|2.812.034.891
|% 3,18
|
|GARAN
|10,48
|1.777.696.830
|% 0,29
|
|TUPRS
|145,60
|804.475.229
|% 2,03
|
|KRDMD
|7,06
|591.375.823
|% -2,75
|
|ASELS
|16,74
|539.191.800
|% 0,36
|
|TSKB
|1,56
|402.411.761
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,10
|496.769.663
|% 2,44
|
|GARAN
|10,48
|1.777.696.830
|% 0,29
|
|THYAO
|17,51
|2.812.034.891
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,96
|484.081.713
|% -0,67
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6858
|9,6916
|% 0,09
|
|Euro
|11,1665
|11,1761
|% -0,45
|
|Sterlin
|13,0316
|13,0969
|% -0,16
|
|Frank
|10,5497
|10,6133
|% -0,33
|
|Riyal
|2,5812
|2,5942
|% 0,14
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,39
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|-13,00
|
|Tam
|3.683
|3.776
|-13,94
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|-6,10
|
|Çeyrek
|893
|914
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|0,58
|