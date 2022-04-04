***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.04.2022 12:46
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/03/2022 31/03/2022 10549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015368
BIST
13:102.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 35,61
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.288
En Düşük
2.264
13:1014,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0351
|Açılış
|: 14,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7186
En Düşük
14,6695
13:1016,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1988
13:10911,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,36
|Açılış
|: 911,52
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:07
|IPEKE
|18,95
|131.716.802
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.612.353
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.123.523
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.144.803
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.775.902
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,88
|13.545.112
|% -4,15
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,54
|3.267.591
|% -3,09
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,26
|1.579.975.572
|% 5,79
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|ASELS
|25,32
|1.409.912.515
|% 2,18
|
|KOZAL
|157,90
|1.353.230.839
|% 9,05
|
|THYAO
|33,00
|1.293.587.066
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.201.093.323
|% 4,18
|
|KARSN
|5,82
|999.470.369
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|1.056.118.924
|% 1,78
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|378.623.509
|% 3,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7142
|% 0,21
|
|Euro
|16,1985
|16,2097
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2442
|19,3408
|% 0,24
|
|Frank
|15,8069
|15,9022
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|