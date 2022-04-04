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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

04.04.2022 12:46
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. 
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/03/2022 31/03/2022 10549



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015368


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Yarım 2.909 2.984 11,57  
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