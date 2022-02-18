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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.02.2022 18:17
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002839


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 12,87 9.037.670 % 10,00  
ISBTR 66.622,70 2.731.531 % 10,00  
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.894.813 % 9,97  
MERIT 33,78 36.537.382 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6532 13,6552 % 0,54  
Euro 15,4549 15,4798 % 0,15  
Sterlin 18,5141 18,6070 % 0,41  
Frank 14,7609 14,8498 % 0,41  
Riyal 3,6281 3,6463 % 0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 -1,66  
Altın Gr. 832 832 2,62  
Cumhuriyet 5.525 5.608 28,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,89 23,94 0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,08  
B. Petrol 93,63 93,63 0,65  
Seans Raporu 18:05
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