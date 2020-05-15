***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler3.068.561 94.188.500 -97.257.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.266.492 -99.811 7.439.434 6.073.131 9.020.299 15.093.430Dönem Karı (Zararı)29 7.439.434 7.439.434 8.560.686 16.000.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -1.266.492 -99.811 447.077 459.613 906.690Kar Payları21 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -136.492.181 -75.097.728Ödenen Temettüler21 -7.533.053 -4.268.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.502.209 55.945.024NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.502.209 55.945.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.270.841 26.105.976DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 174.773.050 82.051.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 174.773.050 120.270.841Finansal Yatırımlar5 25.913.721 35.323.195Ticari Alacaklar227.390.896 201.573.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 57.197 67.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 227.333.699 201.506.829Diğer Alacaklar632.711 902.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 632.711 902.549Stoklar9 201.416.880 204.402.630Peşin Ödenmiş Giderler10 12.216.151 8.519.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 528.465Diğer Dönen Varlıklar8.261.166 5.857.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 8.261.166 5.857.155ARA TOPLAM650.604.575 577.378.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR650.604.575 577.378.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.200.973 5.200.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 5.200.973 5.200.973Diğer Alacaklar334.090 327.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 334.090 327.628Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 53.008.896 53.957.636Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar268.343.957 268.360.002Arazi ve Arsalar14 20.637.981 19.546.144Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.835.285 6.056.175Binalar14 39.377.894 40.292.250Tesis, Makine ve Cihazlar14 160.143.484 150.126.847Taşıtlar14 9.024.682 9.722.967Mobilya ve Demirbaşlar14 6.590.189 5.505.524Özel Maliyetler14 4.297.948 4.680.318Yapılmakta Olan Yatırımlar14 15.934.973 25.449.234Diğer Maddi Duran Varlıklar14 6.501.521 6.980.543Kullanım Hakkı Varlıkları16 4.614.894 5.755.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.208.102 5.707.899Diğer Haklar15 4.821.579 4.821.145Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 1.373.261 877.892Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 13.262 8.862Peşin Ödenmiş Giderler10 26.953.608 10.635.902Ertelenmiş Vergi Varlığı26 12.897.467 16.829.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR378.983.173 368.196.083TOPLAM VARLIKLAR1.029.587.748 945.574.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar81.281.713 69.332.392İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar81.281.713 69.332.392Banka Kredileri6 79.379.445 67.321.991Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.902.268 2.010.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.139.484 1.917.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.139.484 1.917.591Banka Kredileri6 2.139.484 1.917.591Ticari Borçlar68.406.054 70.396.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 86.988 60.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 68.319.066 70.336.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.253.850 7.594.889Diğer Borçlar9.036.656 1.402.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7.609.440 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.427.216 502.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.624.895 13.438.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.624.895 13.438.759Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü114.315 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.012.148 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.012.148 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.414.340 2.788.162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 7.414.340 2.788.162ARA TOPLAM198.283.455 171.315.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER198.283.455 171.315.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.814.336 23.633.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.814.336 23.633.555Banka Kredileri6 2.080.325 19.567.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.734.011 4.065.960Uzun Vadeli Karşılıklar32.058.351 31.152.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 32.058.351 31.152.763Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 654.911 406.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.527.598 55.192.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER236.811.053 226.508.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar594.091.002 519.398.575Ödenmiş Sermaye21 180.000.000 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -3.035.646 -1.784.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.711.192 -17.196.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.140.918 -16.687.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -19.227.225 -17.773.968Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.086.307 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-570.274 -508.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.855.197 67.980.661Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 66.040.209 64.165.673Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 363.926.537 354.503.751Net Dönem Karı veya Zararı21 2.023.241 10.046.229Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 198.685.693 199.667.367TOPLAM ÖZKAYNAKLAR792.776.695 719.065.942TOPLAM KAYNAKLAR1.029.587.748 945.574.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 250.594.892 229.791.770Satışların Maliyeti22 -227.269.579 -202.240.433TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.325.313 27.551.337BRÜT KAR (ZARAR)23.325.313 27.551.337Genel Yönetim Giderleri-11.873.111 -10.686.447Pazarlama Giderleri-13.602.189 -12.149.182Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.165.174 -955.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 18.854.066 23.690.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.003.797 -9.910.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.535.108 17.540.770Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 14.707.419 9.305.249Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -6.034.296 -6.800.235Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.031.339 918.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.239.570 20.964.696Finansman Giderleri25 -3.761.434 -4.591.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.478.136 16.373.197Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.903.516 -373.077Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -854.701 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -6.048.815 -373.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.574.620 16.000.120DÖNEM KARI (ZARARI)8.574.620 16.000.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.551.379