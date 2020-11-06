***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:13
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
7.298.665 89.958.396 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.248.679 -156.665 9.135.225 5.729.881 18.182.594 23.912.475
Dönem Karı (Zararı)
29 9.135.225 9.135.225 17.722.981 26.858.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.248.679 -156.665 -3.405.344 459.613 -2.945.731
Kar Payları
21 -4.268.552 -4.268.552
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.606.560 1.086.307 -478.502 67.980.661 32.865 355.010.851 9.135.225 519.192.102 194.577.223 713.769.325
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.515.061 -91.668 57.703.318 54.096.589 38.129.623 92.226.212
Dönem Karı (Zararı)
29 57.703.318 57.703.318 38.129.623 95.832.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.515.061 -91.668 -3.606.729 -3.606.729
Sermaye Arttırımı
74.184.192 -1.251.093 2.143.437 795.501 75.872.037 75.872.037
Kar Payları
21 -7.532.739 -7.532.739
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.289.029 1.881.808 -600.193 70.325.182 32.865 362.205.459 57.703.318 649.367.201 230.264.251 879.631.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.569.648 136.609.462
Dönem Karı (Zararı)
95.832.941 26.858.206
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.832.941 26.858.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.975.828 38.350.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 - 15 29.713.172 28.189.011
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.021.379 11.145.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.044.811 4.106.445
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.976.568 7.039.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.835.492 6.507.157
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -10.934.920 -8.249.474
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 16.770.412 14.756.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.702.160 -5.028.297
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 15.827.345 -2.230.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 280.600 -232.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.887.411 74.652.432
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 35.323.195 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -80.278.251 57.419.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -27.022.328 -6.689.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -29.923.868 30.322.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.830.411 -11.461.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 19.183.430 5.062.066
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.921.358 139.861.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.888.194 -3.883.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.463.516 631.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.771.115 -37.787.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 - 15 1.695.581 52.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 - 15 -25.466.696 -37.840.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.773.822 -14.891.747
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 76.327.629 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -1.251.093 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 302.771.559 254.479.858
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -214.541.534 -265.103.053
Ödenen Temettüler
21 -7.532.739 -4.268.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.572.355 83.930.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.572.355 83.930.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.270.841 26.105.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 351.843.196 110.036.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 351.843.196 120.270.841
Finansal Yatırımlar
5 0 35.323.195
Ticari Alacaklar
271.711.044 201.573.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 136.490 67.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 271.574.554 201.506.829
Diğer Alacaklar
1.046.277 902.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.046.277 902.549
Stoklar
9 234.326.498 204.402.630
Peşin Ödenmiş Giderler
18.724.171 8.519.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.724.171 8.519.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 464.724 528.465
ARA TOPLAM
878.115.910 571.520.903
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
20 7.539.552 5.857.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
885.655.462 577.378.058
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.678.332 5.200.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.332 5.200.973
Diğer Alacaklar
328.888 327.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 328.888 327.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 59.637.061 53.957.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
261.366.618 268.360.002
Arazi ve Arsalar
14 20.637.981 19.546.144
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.376.426 6.056.175
Binalar
14 35.204.484 40.292.250
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 153.190.768 150.126.847
Taşıtlar
14 7.932.479 9.722.967
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.112.880 5.505.524
Özel Maliyetler
14 4.410.011 4.680.318
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 22.971.269 25.449.234
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 5.530.320 6.980.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 3.353.632 5.755.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.062.494 5.707.899
Diğer Haklar
15 5.681.061 4.821.145
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 1.367.250 877.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.183 8.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.312.850 10.635.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 16.438.078 16.829.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.599.139 368.196.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.254.601 945.574.141
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.710.319 69.332.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.710.319 69.332.392
Banka Kredileri
6 86.641.453 67.321.991
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.068.866 2.010.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.996.351 1.917.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.996.351 1.917.591
Banka Kredileri
6 26.996.351 1.917.591
Ticari Borçlar
108.227.259 70.396.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 468.411 60.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 107.758.848 70.336.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 11.152.364 7.594.889
Diğer Borçlar
2.355.968 1.402.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.648.070 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 707.898 502.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.797.085 13.438.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 44.797.085 13.438.759
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.284.366 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.841.252 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.048.690 2.788.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 10.048.690 2.788.162
ARA TOPLAM
309.413.654 171.315.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.413.654 171.315.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.122.495 23.633.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.122.495 23.633.555
Banka Kredileri
6 50.503.649 19.567.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.618.846 4.065.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.197.574 31.152.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 34.197.574 31.152.763
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 889.426 406.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.209.495 55.192.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
396.623.149 226.508.199
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
649.367.201 519.398.575
Ödenmiş Sermaye
21 180.000.000 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -3.035.646 -1.784.553
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.143.437 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.007.414 -17.196.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.407.221 -16.687.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -21.289.029 -17.773.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.881.808 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-600.193 -508.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
70.325.182 67.980.661
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
21 3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 66.510.194 64.165.673
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 362.205.459 354.503.751
Net Dönem Karı veya Zararı
57.703.318 10.046.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 230.264.251 199.667.367
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
879.631.452 719.065.942
TOPLAM KAYNAKLAR
1.276.254.601 945.574.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 793.948.015 769.072.630 324.648.601 252.688.129
Satışların Maliyeti
22 -685.603.645 -678.073.773 -264.483.998 -226.037.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.344.370 90.998.857 60.164.603 26.650.162
BRÜT KAR (ZARAR)
108.344.370 90.998.857 60.164.603 26.650.162
Genel Yönetim Giderleri
23 -33.986.583 -32.721.817 -11.263.359 -10.913.782
Pazarlama Giderleri
23 -44.109.775 -39.582.629 -20.053.235 -13.497.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -4.728.738 -5.021.513 -2.420.439 -2.789.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 74.484.418 35.080.576 42.502.773 -1.879.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -21.100.016 -25.050.546 -12.386.157 -5.553.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.903.676 23.702.928 56.544.186 -7.984.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 57.319.240 26.696.401 29.222.821 7.172.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -19.396.966 -20.891.713 -6.939.001 -8.685.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 5.702.160 5.028.297 2.908.571 2.400.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.528.110 34.535.913 81.736.577 -7.097.188
Finansman Gelirleri
0 141.413 -41.892 0
Finansman Giderleri
-10.867.824 -10.049.268 -2.772.464 -2.585.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.660.286 24.628.058 78.922.221 -9.682.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.827.345 2.230.148 -15.248.523 2.994.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.747.882 -1.124.105 -12.442.721 1.260.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.079.463 3.354.253 -2.805.802 1.733.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.832.941 26.858.206 63.673.698 -6.687.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.832.941 26.858.206 63.673.698 -6.687.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.129.623 17.722.981 20.944.429 -878.494
Ana Ortaklık Payları
57.703.318 9.135.225 42.729.269 -5.809.332
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 27 0,32100000 0,08600000 0,23700000 0,05500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -3.606.729 -2.945.731 -709.303 111.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.506.488 -3.575.724 -810.532 287.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
991.427 786.659 178.317 -63.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.668 -156.666 -77.088 -112.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-91.668 -156.666 -77.088 -112.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.606.729 -2.945.731 -709.303 111.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.226.212 23.912.475 62.964.395 -6.576.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.443.867 16.945.820 20.642.635 -1.159.175
Ana Ortaklık Payları
54.782.345 6.966.655 42.321.760 -5.417.050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886764
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