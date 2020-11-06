***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler7.298.665 89.958.396 -97.257.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.248.679 -156.665 9.135.225 5.729.881 18.182.594 23.912.475Dönem Karı (Zararı)29 9.135.225 9.135.225 17.722.981 26.858.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -3.248.679 -156.665 -3.405.344 459.613 -2.945.731Kar Payları21 -4.268.552 -4.268.552Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.606.560 1.086.307 -478.502 67.980.661 32.865 355.010.851 9.135.225 519.192.102 194.577.223 713.769.325Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.515.061 -91.668 57.703.318 54.096.589 38.129.623 92.226.212Dönem Karı (Zararı)29 57.703.318 57.703.318 38.129.623 95.832.941Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -3.515.061 -91.668 -3.606.729 -3.606.729Sermaye Arttırımı74.184.192 -1.251.093 2.143.437 795.501 75.872.037 75.872.037Kar Payları21 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.289.029 1.881.808 -600.193 70.325.182 32.865 362.205.459 57.703.318 649.367.201 230.264.251 879.631.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.569.648 136.609.462Dönem Karı (Zararı)95.832.941 26.858.206Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)95.832.941 26.858.206Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.975.828 38.350.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 - 15 29.713.172 28.189.011Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.021.379 11.145.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.044.811 4.106.445Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.976.568 7.039.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.835.492 6.507.157Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -10.934.920 -8.249.474Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 16.770.412 14.756.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -5.702.160 -5.028.297Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 15.827.345 -2.230.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 280.600 -232.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.887.411 74.652.432Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 35.323.195 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -80.278.251 57.419.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -27.022.328 -6.689.692Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -29.923.868 30.322.152Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 37.830.411 -11.461.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 19.183.430 5.062.066Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları105.921.358 139.861.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -4.888.194 -3.883.551Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -1.463.516 631.589YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.771.115 -37.787.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 - 15 1.695.581 52.980Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 - 15 -25.466.696 -37.840.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.773.822 -14.891.747Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 76.327.629 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları21 -1.251.093 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 302.771.559 254.479.858Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -214.541.534 -265.103.053Ödenen Temettüler21 -7.532.739 -4.268.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.572.355 83.930.234NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.572.355 83.930.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.270.841 26.105.976DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 351.843.196 110.036.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 351.843.196 120.270.841Finansal Yatırımlar5 0 35.323.195Ticari Alacaklar271.711.044 201.573.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 136.490 67.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 271.574.554 201.506.829Diğer Alacaklar1.046.277 902.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.046.277 902.549Stoklar9 234.326.498 204.402.630Peşin Ödenmiş Giderler18.724.171 8.519.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.724.171 8.519.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 464.724 528.465ARA TOPLAM878.115.910 571.520.903Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar20 7.539.552 5.857.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR885.655.462 577.378.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.332 5.200.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.332 5.200.973Diğer Alacaklar328.888 327.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 328.888 327.628Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 59.637.061 53.957.636Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar261.366.618 268.360.002Arazi ve Arsalar14 20.637.981 19.546.144Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.376.426 6.056.175Binalar14 35.204.484 40.292.250Tesis, Makine ve Cihazlar14 153.190.768 150.126.847Taşıtlar14 7.932.479 9.722.967Mobilya ve Demirbaşlar14 6.112.880 5.505.524Özel Maliyetler14 4.410.011 4.680.318Yapılmakta Olan Yatırımlar14 22.971.269 25.449.234Diğer Maddi Duran Varlıklar14 5.530.320 6.980.543Kullanım Hakkı Varlıkları16 3.353.632 5.755.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.062.494 5.707.899Diğer Haklar15 5.681.061 4.821.145Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 1.367.250 877.892Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 14.183 8.862Peşin Ödenmiş Giderler10 34.312.850 10.635.902Ertelenmiş Vergi Varlığı26 16.438.078 16.829.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR390.599.139 368.196.083TOPLAM VARLIKLAR1.276.254.601 945.574.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar88.710.319 69.332.392İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.710.319 69.332.392Banka Kredileri6 86.641.453 67.321.991Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.068.866 2.010.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.996.351 1.917.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.996.351 1.917.591Banka Kredileri6 26.996.351 1.917.591Ticari Borçlar108.227.259 70.396.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 468.411 60.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 107.758.848 70.336.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 11.152.364 7.594.889Diğer Borçlar2.355.968 1.402.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 1.648.070 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 707.898 502.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.797.085 13.438.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 44.797.085 13.438.759Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.284.366 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.841.252 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.048.690 2.788.162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 10.048.690 2.788.162ARA TOPLAM309.413.654 171.315.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.413.654 171.315.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.122.495 23.633.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.122.495 23.633.555Banka Kredileri6 50.503.649 19.567.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.618.846 4.065.960Uzun Vadeli Karşılıklar34.197.574 31.152.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 34.197.574 31.152.763Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 889.426 406.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.209.495 55.192.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER396.623.149 226.508.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar649.367.201 519.398.575Ödenmiş Sermaye21 180.000.000 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -3.035.646 -1.784.553Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.143.437 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.007.414 -17.196.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.407.221 -16.687.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -21.289.029 -17.773.968Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.881.808 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-600.193 -508.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler70.325.182 67.980.661Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı21 3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 66.510.194 64.165.673Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 362.205.459 354.503.751Net Dönem Karı veya Zararı57.703.318 10.046.229Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 230.264.251 199.667.367TOPLAM ÖZKAYNAKLAR879.631.452 719.065.942TOPLAM KAYNAKLAR1.276.254.601 945.574.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 793.948.015 769.072.630 324.648.601 252.688.129Satışların Maliyeti22 -685.603.645 -678.073.773 -264.483.998 -226.037.967TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.344.370 90.998.857 60.164.603 26.650.162BRÜT KAR (ZARAR)108.344.370 90.998.857 60.164.603 26.650.162Genel Yönetim Giderleri23 -33.986.583 -32.721.817 -11.263.359 -10.913.782Pazarlama Giderleri23 -44.109.775 -39.582.629 -20.053.235 -13.497.548Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -4.728.738 -5.021.513 -2.420.439 -2.789.969Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 74.484.418 35.080.576 42.502.773 -1.879.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -21.100.016 -25.050.546 -12.386.157 -5.553.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.903.676 23.702.928 56.544.186 -7.984.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 57.319.240 26.696.401 29.222.821 7.172.078Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -19.396.966 -20.891.713 -6.939.001 -8.685.297Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 5.702.160 5.028.297 2.908.571 2.400.169FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)122.528.110 34.535.913 81.736.577 -7.097.188Finansman Gelirleri0 141.413 -41.892 0Finansman Giderleri-10.867.824 -10.049.268 -2.772.464 -2.585.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.660.286 24.628.058 78.922.221 -9.682.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.827.345 2.230.148 -15.248.523 2.994.645Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -13.747.882 -1.124.105 -12.442.721 1.260.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.079.463 3.354.253 -2.805.802 1.733.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.832.941 26.858.206 63.673.698 -6.687.826DÖNEM KARI (ZARARI)95.832.941 26.858.206 63.673.698 -6.687.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.129.623 17.722.981 20.944.429 -878.494Ana Ortaklık Payları57.703.318 9.135.225 42.729.269 -5.809.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,32100000 0,08600000 0,23700000 0,05500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 -3.606.729 -2.945.731 -709.303 111.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.506.488 -3.575.724 -810.532 287.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar991.427 786.659 178.317 -63.303Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-91.668 -156.666 -77.088 -112.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-91.668 -156.666 -77.088 -112.837Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.606.729 -2.945.731 -709.303 111.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.226.212 23.912.475 62.964.395 -6.576.225Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.443.867 16.945.820 20.642.635 -1.159.175Ana Ortaklık Payları54.782.345 6.966.655 42.321.760 -5.417.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886764BIST