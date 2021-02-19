***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler7.298.665 89.958.396 -97.257.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.820.651 -186.688 10.046.229 7.038.890 23.091.140 30.130.030Dönem Karı (Zararı)29 10.046.229 10.046.229 23.856.120 33.902.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -2.820.651 -186.688 -3.007.339 -764.980 -3.772.319Kar Payları21 -4.268.552 -4.268.552Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 -595.436 -507.100 -1.102.536 181.598 -920.938Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.795.648 1.189.117 -87.309 75.495.311 72.801.471 58.292.394 131.093.865Dönem Karı (Zararı)29 75.495.311 75.495.311 58.696.828 134.192.139Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -3.795.648 1.189.117 -87.309 -2.693.840 -404.434 -3.098.274Sermaye Arttırımı21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536Kar Payları21 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.779.000 124.083.290Dönem Karı (Zararı)29 134.192.139 33.902.349Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)134.192.139 33.902.349Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.095.845 37.861.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 41.583.419 39.591.594Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.589.816 -3.026.631Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.589.816 -3.026.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.903.569 6.239.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 6.682.287 5.025.030Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -778.718 1.214.097Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.797.562 1.197.226Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -1.582.740 -416.224Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 4.380.302 1.613.450Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -3.506.737 -3.513.873Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 26.049.225 -2.619.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -141.377 -6.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.333.108 58.407.813Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 35.323.195 -35.963.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -121.279.814 47.916.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -25.169.358 14.394.931Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -75.417.989 37.798.714Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 62.402.926 -11.742.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 20.807.932 6.003.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.954.876 130.171.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -5.066.189 -4.217.388Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -14.109.687 -1.870.852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.781.894 -45.742.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 1.931.173 1.091.941Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -46.713.067 -46.834.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.766.810 15.824.400Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 76.327.629 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları21 -1.251.093 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 60.472.996 81.407.391Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -71.249.983 -61.314.439Ödenen Temettüler21 -7.532.739 -4.268.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.763.916 94.164.865NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.763.916 94.164.865DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.270.841 26.105.976DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.034.757 120.270.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 215.034.757 120.270.841Finansal Yatırımlar5 0 35.323.195Ticari Alacaklar320.063.287 201.573.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-30 67.383 67.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 319.995.904 201.506.829Diğer Alacaklar2.062.118 902.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.062.118 902.549Stoklar9 279.820.619 204.402.630Peşin Ödenmiş Giderler10 14.490.247 8.519.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 506.982 528.465Diğer Dönen Varlıklar20 8.386.600 5.857.155ARA TOPLAM840.364.610 577.378.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR840.364.610 577.378.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 5.200.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 5.200.973Diğer Alacaklar328.748 327.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 328.748 327.628Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 57.377.064 53.957.636Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar270.746.272 268.360.002Arazi ve Arsalar14 20.637.981 19.546.144Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.217.300 6.056.175Binalar14 36.889.213 40.292.250Tesis, Makine ve Cihazlar14 154.757.957 150.126.847Taşıtlar14 7.582.125 9.722.967Mobilya ve Demirbaşlar14 6.140.955 5.505.524Özel Maliyetler14 3.980.652 4.680.318Yapılmakta Olan Yatırımlar14 30.308.015 25.449.234Diğer Maddi Duran Varlıklar14 5.232.074 6.980.543Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.853.857 5.755.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.661.481 5.707.899Diğer Haklar15 4.803.183 4.821.145Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 1.849.413 877.892Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.885 8.862Peşin Ödenmiş Giderler10 29.067.440 10.635.902Ertelenmiş Vergi Varlığı28 16.593.718 16.829.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR391.728.097 368.196.083TOPLAM VARLIKLAR1.232.092.707 945.574.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.412.990 69.332.392İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.412.990 69.332.392Banka Kredileri6 38.313.217 67.321.991Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.099.773 2.010.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.917.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.917.591Banka Kredileri6 0 1.917.591Ticari Borçlar131.217.034 70.396.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-30 122.815 60.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 131.094.219 70.336.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.049.086 7.594.889Diğer Borçlar2.639.099 1.402.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-30 0 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.639.099 502.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 31.221.175 13.438.759Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 9.336.156 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.588.258 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.588.258 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 8.432.498 2.788.162ARA TOPLAM233.896.296 171.315.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.896.296 171.315.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.693.561 23.633.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.693.561 23.633.555Banka Kredileri6 42.607.168 19.567.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.086.393 4.065.960Uzun Vadeli Karşılıklar35.147.071 31.152.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 35.147.071 31.152.763Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.652.175 406.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.492.807 55.192.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER314.389.103 226.508.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar667.276.582 519.398.575Ödenmiş Sermaye21 180.000.000 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -3.035.646 -1.784.553Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.143.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.890.026 -17.196.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.294.192 -16.687.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -21.569.616 -17.773.968Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.275.424 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-595.834 -508.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler70.325.182 67.980.661Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 66.510.194 64.165.673Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 362.205.459 354.503.751Net Dönem Karı veya Zararı29 75.495.311 10.046.229Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 250.427.022 199.667.367TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.703.604 719.065.942TOPLAM KAYNAKLAR1.232.092.707 945.574.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.224.607.667 1.028.223.556Satışların Maliyeti22 -1.027.721.204 -917.667.136TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)196.886.463 110.556.420BRÜT KAR (ZARAR)196.886.463 110.556.420Genel Yönetim Giderleri23 -46.150.627 -44.713.776Pazarlama Giderleri23 -65.077.389 -53.500.745Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -5.701.499 -6.156.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 92.179.063 48.527.194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -42.292.006 -25.889.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)129.844.005 28.823.383Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 97.321.220 34.812.755Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -53.846.233 -22.983.685Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.506.737 3.513.873FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)176.825.729 44.166.326Finansman Gelirleri27 41.892 629.601Finansman Giderleri27 -16.626.257 -13.513.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)160.241.364 31.282.424Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.049.225 2.619.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -23.445.843 -1.870.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -2.603.382 4.490.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)134.192.139 33.902.349DÖNEM KARI (ZARARI)134.192.139 33.902.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.696.828 23.856.120Ana Ortaklık Payları75.495.311 10.046.229Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 29 0,41900000 0,09500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31 -3.098.274 -3.772.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.610.406 -4.596.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-87.309 -186.688Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.477.360 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.122.081 1.011.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.122.081 1.011.332Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.098.274 -3.772.319TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.093.865 30.130.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.292.394 23.091.140Ana Ortaklık Payları72.801.471 7.038.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911122BIST