***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler1.874.536 8.171.693 -10.046.229 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.257 -61.749 2.023.241 508.235 6.551.379 7.059.614Dönem Karı (Zararı)21 2.023.241 2.023.241 6.551.379 8.574.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.453.257 -61.749 -1.515.006 -1.515.006Sermaye Arttırımı74.184.192 -1.251.093 1.251.093 74.184.192 74.184.192Kar Payları21 -7.533.053 -7.533.053Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 -19.227.225 1.086.307 -570.274 69.855.197 32.865 363.926.537 2.023.241 594.091.002 198.685.693 792.776.695Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Transferler3.660.202 70.676.858 -75.495.311 -1.158.251 1.158.251 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.315.147 -393.616 -77.832 61.514.776 59.728.181 14.716.991 74.445.172Dönem Karı (Zararı)21 61.514.776 61.514.776 14.716.991 76.231.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.315.147 -393.616 -77.832 -1.786.595 -1.786.595Sermaye Arttırımı320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.429 320.000.002 320.000.002Kar Payları21 -9.180.895 -9.180.895Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -22.884.763 1.881.808 -673.666 73.985.384 32.865 432.800.888 61.514.776 1.045.846.514 257.121.369 1.302.967.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.318.193 -3.844.773Dönem Karı (Zararı)76.231.767 8.574.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.231.767 8.574.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.046.814 24.688.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 10.488.870 9.698.467Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19-16 7.151.247 6.080.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.724.851 905.588Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.426.396 5.174.966Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 13.858.999 3.071.337Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-6.443.366 -2.422.140Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20.302.365 5.493.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -3.261.380 -1.031.339Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.809.078 6.903.516Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -34.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-150.190.523 -33.038.136Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 9.409.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -25.877.846 -28.985.359Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-22 -61.590.958 -17.993.759Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -44.577.378 2.985.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.045.991 -1.990.794Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-22 -19.190.332 3.536.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.911.942 224.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.099.458 -3.329.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -306.793 -740.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.575.203 -9.968.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 130 534.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -15.575.333 -10.502.222FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.946.673 68.315.204Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 325.478.127 76.327.629İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.396.699 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 46.566.798 136.012.809Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -33.520.658 -136.492.181Ödenen Temettüler21 -9.180.895 -7.533.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.053.277 54.502.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.053.277 54.502.209DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.034.757 120.270.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 494.088.034 174.773.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 494.088.034 215.034.757Ticari Alacaklar340.098.108 320.063.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 219.073 67.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 339.879.035 319.995.904Diğer Alacaklar2.764.611 2.062.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.764.611 2.062.118Stoklar9 324.397.997 279.820.619Peşin Ödenmiş Giderler10 20.334.515 14.490.247Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 505.739 506.982Diğer Dönen Varlıklar7.308.084 8.386.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 7.308.084 8.386.600ARA TOPLAM1.189.497.088 840.364.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.189.497.088 840.364.610DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 6.678.331Diğer Alacaklar351.452 328.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 351.452 328.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 58.848.864 57.377.064Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar275.321.670 270.746.272Arazi ve Arsalar14 21.209.410 20.637.981Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.092.299 5.217.300Binalar14 36.214.643 36.889.213Tesis, Makine ve Cihazlar14 154.434.733 154.757.957Taşıtlar14 11.919.707 7.582.125Mobilya ve Demirbaşlar14 6.294.695 6.140.955Özel Maliyetler14 3.867.991 3.980.652Yapılmakta Olan Yatırımlar14 31.386.108 30.308.015Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.902.084 5.232.074Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.354.082 2.853.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.030.187 6.661.481Diğer Haklar15 4.518.886 4.803.183Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 2.501.536 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.765 8.885Peşin Ödenmiş Giderler10 84.595.815 29.067.440Ertelenmiş Vergi Varlığı26 15.709.303 16.593.718TOPLAM DURAN VARLIKLAR452.310.890 391.728.097TOPLAM VARLIKLAR1.641.807.978 1.232.092.707KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.482.904 40.412.990İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.482.904 40.412.990Banka Kredileri6 30.509.842 38.313.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.973.062 2.099.773Ticari Borçlar132.263.025 131.217.034İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 351.281 122.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 131.911.744 131.094.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.506.399 7.049.086Diğer Borçlar8.291.689 2.639.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.291.689 2.639.099Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 53.203.322 31.221.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 16.227.736 9.336.156Kısa Vadeli Karşılıklar3.855.610 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.855.610 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 8.764.368 8.432.498ARA TOPLAM263.595.053 233.896.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER263.595.053 233.896.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.726.950 43.693.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.726.950 43.693.561Banka Kredileri6 35.031.291 42.607.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 695.659 1.086.393Uzun Vadeli Karşılıklar37.934.805 35.147.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 37.934.805 35.147.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.583.287 1.652.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.245.042 80.492.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER338.840.095 314.389.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.045.846.514 667.276.582Ödenmiş Sermaye21 500.000.000 180.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -8.432.343 -3.035.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 7.621.565 2.143.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.676.621 -19.890.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.002.955 -19.294.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -22.884.763 -21.569.616Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.881.808 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21 -673.666 -595.834Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 73.985.384 70.325.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler70.170.396 66.510.194Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 432.800.888 362.205.459Net Dönem Karı veya Zararı61.514.776 75.495.311Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 257.121.369 250.427.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.302.967.883 917.703.604TOPLAM KAYNAKLAR1.641.807.978 1.232.092.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 407.020.461 250.594.892Satışların Maliyeti22 -328.268.822 -227.269.579TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.751.639 23.325.313BRÜT KAR (ZARAR)78.751.639 23.325.313Genel Yönetim Giderleri-12.338.806 -11.873.111Pazarlama Giderleri-20.650.118 -13.602.189Araştırma ve Geliştirme Giderleri-975.998 -1.165.174Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 60.001.119 18.854.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -20.729.531 -6.003.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.058.305 9.535.108Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 19.787.106 14.707.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -9.509.630 -6.034.296Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.261.380 1.031.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.597.161 19.239.570Finansman Giderleri25 -3.556.316 -3.761.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.040.845 15.478.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.809.078 -6.903.516Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -16.534.529 -854.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.274.549 -6.048.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)76.231.767 8.574.620DÖNEM KARI (ZARARI)76.231.767 8.574.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.716.991 6.551.379Ana Ortaklık Payları61.514.776 2.023.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,12300000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.786.595 -1.502.033Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.135.948 -1.846.518Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-77.832 -61.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler427.185 406.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi427.185 406.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29 -1.786.595 -1.502.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.445.172 7.072.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.237.876 6.189.120Ana Ortaklık Payları60.207.296 883.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936222BIST