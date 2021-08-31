***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.498.884 -14.580 14.974.049 12.460.585 16.801.232 29.261.817Dönem Karı (Zararı)27 14.974.049 14.974.049 17.185.194 32.159.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.498.884 -14.580 -2.513.464 -383.962 -2.897.426Sermaye Arttırımı21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536Kar Payları27 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -20.272.852 1.086.307 -523.105 70.325.182 32.865 362.205.459 14.974.049 606.935.696 208.935.860 815.871.556Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Transferler8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 143.057.537 141.052.658 38.377.664 179.430.322Dönem Karı (Zararı)27 143.057.537 143.057.537 38.849.398 181.906.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 -2.004.879 -471.734 -2.476.613Sermaye Arttırımı21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431Kar Payları27 -7.543.007 -7.543.007Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -23.550.408 2.275.424 -619.921 78.346.967 32.865 429.678.985 143.057.537 1.128.410.671 281.261.679 1.409.672.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.097.163 38.768.306Dönem Karı (Zararı)181.906.935 32.159.243Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)181.906.935 32.159.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler70.605.979 25.233.865Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 21.960.961 20.697.154Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-175.430 -928.465Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -175.430 -928.465Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.326.184 6.881.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.707.494 6.462.440Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 618.690 418.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.267.287 1.080.546Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -1.925.916 -396.817Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 7.193.203 1.477.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -8.714.592 -2.793.589Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 49.932.290 578.822Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 9.279 -281.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-179.677.172 -13.933.932Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 19.317.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -59.496.790 -11.679.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -68.266.642 -22.362.997Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -102.272.867 -25.079.297Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.123.523 9.206.909Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.235.604 16.663.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.835.742 43.459.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -2.324.278 -4.022.308Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -17.414.301 -668.562YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.950.837 -14.768.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 120.151 1.655.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -65.070.988 -16.424.072FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI289.172.122 116.440.866Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri325.478.128 76.327.629İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.396.697 -1.251.093Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 17.046.688 120.147.052Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -40.412.990 -71.249.983Ödenen Temettüler21 -7.543.007 -7.532.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)277.318.448 140.440.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)277.318.448 140.440.381DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.034.757 120.270.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 492.353.205 260.711.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 492.353.205 215.034.757Ticari Alacaklar372.542.304 320.063.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 89.456 67.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 372.452.848 319.995.904Diğer Alacaklar3.531.572 2.062.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.531.572 2.062.118Stoklar9 382.093.486 279.820.619Peşin Ödenmiş Giderler10 22.841.847 14.490.247Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 506.982Diğer Dönen Varlıklar20 14.837.897 8.386.600ARA TOPLAM1.288.200.311 840.364.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.288.200.311 840.364.610DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 6.678.331Diğer Alacaklar351.925 328.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 351.925 328.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 66.067.569 57.377.064Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar309.826.056 270.746.272Arazi ve Arsalar14 24.106.410 20.637.981Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.723.543 5.217.300Binalar14 37.242.411 36.889.213Tesis, Makine ve Cihazlar14 149.396.767 154.757.957Taşıtlar14 13.528.861 7.582.125Mobilya ve Demirbaşlar14 6.819.601 6.140.955Özel Maliyetler14 3.769.709 3.980.652Yapılmakta Olan Yatırımlar14 64.533.297 30.308.015Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.705.457 5.232.074Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.854.307 2.853.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.562.294 6.661.481Diğer Haklar15 7.344.452 4.803.183Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 3.208.077 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.765 8.885Peşin Ödenmiş Giderler10 82.545.086 29.067.440Ertelenmiş Vergi Varlığı26 24.056.960 16.593.718TOPLAM DURAN VARLIKLAR503.363.714 391.728.097TOPLAM VARLIKLAR1.791.564.025 1.232.092.707KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.771.654 40.412.990İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.771.654 40.412.990Banka Kredileri6 31.294.553 38.313.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.477.101 2.099.773Ticari Borçlar144.414.641 131.217.034İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 2.688.735 122.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 141.725.906 131.094.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.636.220 7.049.086Diğer Borçlar1.136.568 2.639.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.136.568 2.639.099Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 72.725.661 31.221.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 39.006.372 9.336.156Kısa Vadeli Karşılıklar3.923.459 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.923.459 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 10.465.089 8.432.498ARA TOPLAM313.079.664 233.896.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER313.079.664 233.896.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.968.595 43.693.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.968.595 43.693.561Banka Kredileri6 27.310.827 42.607.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 657.768 1.086.393Uzun Vadeli Karşılıklar38.829.514 35.147.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 38.829.514 35.147.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 2.013.902 1.652.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.812.011 80.492.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.891.675 314.389.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.128.410.671 667.276.582Ödenmiş Sermaye21 500.000.000 180.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -8.432.343 -3.035.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 7.621.565 2.143.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.894.905 -19.890.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.274.984 -19.294.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -23.550.408 -21.569.616Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.275.424 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-619.921 -595.834Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler78.346.967 70.325.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 74.531.979 66.510.194Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 429.678.985 362.205.459Net Dönem Karı veya Zararı27 143.057.537 75.495.311Kontrol Gücü Olmayan Paylar281.261.679 250.427.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.409.672.350 917.703.604TOPLAM KAYNAKLAR1.791.564.025 1.232.092.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 914.382.221 469.299.414 507.361.760 218.704.522Satışların Maliyeti22 -697.957.447 -421.119.647 -369.688.625 -193.850.068TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)216.424.774 48.179.767 137.673.135 24.854.454BRÜT KAR (ZARAR)216.424.774 48.179.767 137.673.135 24.854.454Genel Yönetim Giderleri23 -27.305.838 -22.723.224 -14.967.032 -10.850.113Pazarlama Giderleri23 -49.835.115 -24.056.540 -29.184.997 -10.454.351Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.057.068 -2.308.299 -1.081.070 -1.143.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 68.871.597 31.981.645 8.870.478 13.127.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -37.017.388 -8.713.859 -16.287.857 -2.710.062ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.080.962 22.359.490 85.022.657 12.824.382Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 77.266.417 28.096.419 57.479.311 13.389.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -18.729.203 -12.457.965 -9.219.573 -6.423.669Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 8.714.592 2.793.589 5.453.212 1.762.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.332.768 40.791.533 138.735.607 21.551.963Finansman Gelirleri27 0 41.892 0 41.892Finansman Giderleri27 -4.493.543 -8.095.360 -937.227 -4.333.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)231.839.225 32.738.065 137.798.380 17.259.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-49.932.290 -578.822 -32.123.212 6.324.694Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -56.420.673 -1.305.161 -39.886.144 -450.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 6.488.383 726.339 7.762.932 6.775.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)181.906.935 32.159.243 105.675.168 23.584.623DÖNEM KARI (ZARARI)181.906.935 32.159.243 105.675.168 23.584.623Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.849.398 17.185.194 24.132.407 10.633.815Ana Ortaklık Payları143.057.537 14.974.049 81.542.761 12.950.808Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,28600000 0,08300000 0,16300000 0,07200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.476.613 -2.897.426 -690.018 -1.395.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.065.658 -3.695.956 -929.710 -1.849.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-24.087 -14.580 53.745 47.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler613.132 813.110 185.947 406.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi613.132 813.110 185.947 406.876Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.476.613 -2.897.426 -690.018 -1.395.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.430.322 29.261.817 104.985.150 22.189.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.377.664 16.801.232 24.139.788 10.612.112Ana Ortaklık Payları141.052.658 12.460.585 80.845.362 11.577.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961006BIST