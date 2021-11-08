***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.515.061 -91.668 57.703.318 54.096.589 38.129.623 92.226.212Dönem Karı (Zararı)27 57.703.318 57.703.318 38.129.623 95.832.941Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.515.061 -91.668 -3.606.729 -3.606.729Sermaye Arttırımı74.184.192 -1.251.093 2.143.437 795.501 75.872.037 75.872.037Kar Payları20 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.289.029 1.881.808 -600.193 70.325.182 32.865 362.205.459 57.703.318 649.367.201 230.264.251 879.631.452Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Transferler8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.816.781 -85.982 208.047.276 205.144.513 70.602.727 275.747.240Dönem Karı (Zararı)27 208.047.276 208.047.276 71.528.802 279.576.078Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.816.781 -85.982 -2.902.763 -926.075 -3.828.838Sermaye Arttırımı20 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.431 320.000.000 320.000.000Kar Payları20 -7.543.007 -7.543.007Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -24.386.397 2.275.424 -681.816 78.346.967 32.865 429.597.554 208.047.276 1.192.421.095 313.486.742 1.505.907.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.308.465 99.569.648Dönem Karı (Zararı)279.576.078 95.832.941Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)279.576.078 95.832.941Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.086.683 54.975.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 32.112.860 29.713.172Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.339.616 9.021.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 6.484.865 3.044.811Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.854.751 5.976.568Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.801.246 5.835.492Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 -19.752.818 -10.934.920Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 37.554.064 16.770.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -11.101.494 -5.702.160Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler83.636.357 15.827.345Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 298.098 280.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-436.145.719 -44.887.411Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -169.717.173 -80.278.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-22 -204.696.687 -27.022.328Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -121.756.046 -29.923.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 13.041.883 37.830.411Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.982.304 19.183.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.482.958 105.921.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.671.379 -4.888.194Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -52.154.128 -1.463.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-98.720.571 -23.771.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 130 1.695.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -98.720.701 -25.466.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI322.271.478 155.773.822Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri325.478.127 76.327.629İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.396.697 -1.251.093Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 53.641.713 302.771.559Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -43.908.658 -214.541.534Ödenen Temettüler20 -7.543.007 -7.532.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.242.442 231.572.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.242.442 4 215.034.757 120.270.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 360.277.199 351.843.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 360.277.199 215.034.757Ticari Alacaklar479.031.810 320.063.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-26 290.174 67.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 478.741.636 319.995.904Diğer Alacaklar4.255.009 2.062.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.255.009 2.062.118Stoklar9 401.576.665 279.820.619Peşin Ödenmiş Giderler10 25.235.324 14.490.247Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 510.555 506.982Diğer Dönen Varlıklar19 15.276.621 8.386.600ARA TOPLAM1.286.163.183 840.364.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.286.163.183 840.364.610DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 6.678.331Diğer Alacaklar352.023 328.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 352.023 328.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 70.269.765 57.377.064Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar336.901.058 270.746.272Arazi ve Arsalar14 24.112.600 20.637.981Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 6.109.106 5.217.300Binalar14 36.502.962 36.889.213Tesis, Makine ve Cihazlar14 186.034.158 154.757.957Taşıtlar14 20.178.268 7.582.125Mobilya ve Demirbaşlar14 7.202.773 6.140.955Özel Maliyetler14 3.648.404 3.980.652Yapılmakta Olan Yatırımlar14 48.790.960 30.308.015Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.321.827 5.232.074Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.583.713 2.853.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.885.919 6.661.481İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 7.280.409 4.803.183Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 3.597.882 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 7.628 8.885Peşin Ödenmiş Giderler10 141.386.015 29.067.440Ertelenmiş Vergi Varlığı24 18.476.041 16.593.718TOPLAM DURAN VARLIKLAR587.954.051 391.728.097TOPLAM VARLIKLAR1.874.117.234 1.232.092.707KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.288.673 40.412.990İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.288.673 40.412.990Banka Kredileri6 31.218.299 38.313.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.070.374 2.099.773Ticari Borçlar144.258.917 131.217.034İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-26 525.757 122.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 143.733.160 131.094.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.847.411 7.049.086Diğer Borçlar1.022.941 2.639.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.022.941 2.639.099Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 74.459.994 31.221.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 25.403.008 9.336.156Kısa Vadeli Karşılıklar3.791.987 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.791.987 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 11.551.081 8.432.498ARA TOPLAM302.624.012 233.896.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER302.624.012 233.896.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.183.665 43.693.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.183.665 43.693.561Banka Kredileri6 19.433.760 42.607.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 749.905 1.086.393Uzun Vadeli Karşılıklar41.631.936 35.147.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 41.631.936 35.147.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.769.784 1.652.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.585.385 80.492.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER368.209.397 314.389.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.192.421.095 667.276.582Ödenmiş Sermaye20 500.000.000 180.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -8.432.343 -3.035.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.621.565 2.143.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.792.789 -19.890.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.110.973 -19.294.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -24.386.397 -21.569.616Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 2.275.424 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-681.816 -595.834Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler78.346.967 70.325.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler20 74.531.979 66.510.194Diğer Yedekler20 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 429.597.554 362.205.459Net Dönem Karı veya Zararı27 208.047.276 75.495.311Kontrol Gücü Olmayan Paylar313.486.742 250.427.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.505.907.837 917.703.604TOPLAM KAYNAKLAR1.874.117.234 1.232.092.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.542.157.087 793.948.015 627.774.866 324.648.601Satışların Maliyeti21 -1.171.995.262 -685.603.645 -474.037.815 -264.483.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)370.161.825 108.344.370 153.737.051 60.164.603BRÜT KAR (ZARAR)370.161.825 108.344.370 153.737.051 60.164.603Genel Yönetim Giderleri22 -40.132.903 -33.986.583 -12.827.065 -11.263.359Pazarlama Giderleri22 -73.482.771 -44.109.775 -23.647.656 -20.053.235Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -3.212.454 -4.728.738 -1.155.386 -2.420.439Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 86.938.405 74.484.418 18.066.808 42.502.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -47.240.666 -21.100.016 -10.223.278 -12.386.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)293.031.436 78.903.676 123.950.474 56.544.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 105.712.005 57.319.240 28.445.588 29.222.821Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -40.853.563 -19.396.966 -22.124.360 -6.939.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 11.101.494 5.702.160 2.386.902 2.908.571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)368.991.372 122.528.110 132.658.604 81.736.577Finansman Gelirleri27 0 0 0 -41.892Finansman Giderleri27 -5.778.937 -10.867.824 -1.285.394 -2.772.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)363.212.435 111.660.286 131.373.210 78.922.221Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-83.636.357 -15.827.345 -33.704.067 -15.248.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -82.242.277 -13.747.882 -25.821.604 -12.442.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.394.080 -2.079.463 -7.882.463 -2.805.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)279.576.078 95.832.941 97.669.143 63.673.698DÖNEM KARI (ZARARI)279.576.078 95.832.941 97.669.143 63.673.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar71.528.802 38.129.623 32.679.404 20.944.429Ana Ortaklık Payları208.047.276 57.703.318 64.989.739 42.729.269Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 25 0,41600000 0,32100000 0,13000000 0,23700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -3.828.838 -3.606.729 -1.352.225 -709.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.573.657 -4.506.488 -1.507.999 -810.532Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-85.982 -91.668 -61.895 178.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler830.801 991.427 217.669 -77.088Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi830.801 991.427 217.669 -77.088Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27 -3.828.838 -3.606.729 -1.352.225 -709.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.747.240 92.226.212 96.316.918 62.964.395Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.602.727 37.443.867 32.225.063 20.642.635Ana Ortaklık Payları205.144.513 54.782.345 64.091.855 42.321.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975892BIST