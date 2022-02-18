***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.795.648 1.189.117 -87.309 75.495.311 72.801.471 58.292.394 131.093.865Dönem Karı (Zararı)29 75.495.311 75.495.311 58.696.828 134.192.139Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -3.795.648 1.189.117 -87.309 -2.693.840 -404.434 -3.098.274Sermaye Arttırımı21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -7.532.739 -7.532.739Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler8.015.338 67.479.973 -75.495.311 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.152.348 -132.654 447.479.324 443.194.322 169.698.585 612.892.907Dönem Karı (Zararı)29 447.479.324 447.479.324 170.601.715 618.081.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -4.152.348 -132.654 -4.285.002 -903.130 -5.188.132Sermaye Arttırımı21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -7.543.006 -7.543.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Ya 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.510.945 82.779.000Dönem Karı (Zararı)29 618.081.039 134.192.139Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)618.081.039 134.192.139Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.780.429 71.095.845Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 46.145.862 41.583.419Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.839.386 -1.589.816Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.839.386 -1.589.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.427.407 5.903.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.274.641 6.682.287Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.152.766 -778.718Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.465.410 2.797.562Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.053.417 -1.582.740Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 4.518.827 4.380.302Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -31.191.853 -3.506.737Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 135.909.754 26.049.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 184.463 -141.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-533.279.936 -103.333.108Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 35.323.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -165.016.747 -121.279.814Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -194.486.605 -25.169.358Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -295.466.950 -75.417.989Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 75.184.056 62.402.926Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 46.506.310 20.807.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları245.581.532 101.954.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -3.641.471 -5.066.189Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -91.429.116 -14.109.687YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-220.664.956 -44.781.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 4.272.114 1.931.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -224.937.070 -46.713.067FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI274.489.737 56.766.810Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 325.478.128 76.327.629İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları21 -5.396.697 -1.251.093Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.364.302 60.472.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -40.412.990 -71.249.983Ödenen Temettüler21 -7.543.006 -7.532.739YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.335.726 94.763.916NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.335.726 94.763.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.034.757 120.270.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 419.370.483 215.034.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 419.370.483 215.034.757Ticari Alacaklar478.721.821 320.063.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-30 680.559 67.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 478.041.262 319.995.904Diğer Alacaklar1.858.202 2.062.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.858.202 2.062.118Stoklar9 575.287.569 279.820.619Peşin Ödenmiş Giderler10 47.594.523 14.490.247Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 916.208 506.982Diğer Dönen Varlıklar20 27.403.745 8.386.600ARA TOPLAM1.551.152.551 840.364.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.551.152.551 840.364.610DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 6.678.331Diğer Alacaklar356.008 328.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 356.008 328.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 83.707.513 57.377.064Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar445.034.587 270.746.272Arazi ve Arsalar14 35.716.640 20.637.981Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 9.369.419 5.217.300Binalar14 44.266.873 36.889.213Tesis, Makine ve Cihazlar14 185.576.628 154.757.957Taşıtlar14 45.818.159 7.582.125Mobilya ve Demirbaşlar14 7.980.536 6.140.955Özel Maliyetler14 3.521.267 3.980.652Yapılmakta Olan Yatırımlar14 108.633.704 30.308.015Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.151.361 5.232.074Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.672.396 2.853.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.707.797 6.661.481Diğer Haklar15 6.448.290 4.803.183Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 250.904 1.849.413Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.603 8.885Peşin Ödenmiş Giderler10 171.381.515 29.067.440Ertelenmiş Vergi Varlığı28 42.899.241 16.593.718TOPLAM DURAN VARLIKLAR760.858.574 391.728.097TOPLAM VARLIKLAR2.312.011.125 1.232.092.707KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.326.693 40.412.990İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.326.693 40.412.990Banka Kredileri6 169.123 38.313.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.157.570 2.099.773Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.492.965 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.492.965 0Banka Kredileri6 31.492.965 0Ticari Borçlar204.347.673 131.217.034İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-30 294.203 122.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 204.053.470 131.094.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 12.196.218 7.049.086Diğer Borçlar3.666.994 2.639.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.666.994 2.639.099Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 55.128.864 31.221.175Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 78.123.283 9.336.156Kısa Vadeli Karşılıklar5.536.621 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.536.621 3.588.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 19.598.085 8.432.498ARA TOPLAM411.417.396 233.896.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER411.417.396 233.896.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.238.205 43.693.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.238.205 43.693.561Banka Kredileri6 11.401.643 42.607.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.836.562 1.086.393Uzun Vadeli Karşılıklar41.833.249 35.147.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 41.833.249 35.147.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.387.339 1.652.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.458.793 80.492.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER468.876.189 314.389.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.552.335 667.276.582Ödenmiş Sermaye21 500.000.000 180.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -8.432.343 -3.035.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 7.621.565 2.143.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.175.028 -19.890.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.446.540 -19.294.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -25.721.964 -21.569.616Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.275.424 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-728.488 -595.834Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler78.340.520 70.325.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 74.525.532 66.510.194Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 429.685.432 362.205.459Net Dönem Karı veya Zararı29 447.479.324 75.495.311Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 412.582.601 250.427.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.843.134.936 917.703.604TOPLAM KAYNAKLAR2.312.011.125 1.232.092.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.293.763.056 1.224.607.667Satışların Maliyeti22 -1.706.713.973 -1.027.721.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)587.049.083 196.886.463BRÜT KAR (ZARAR)587.049.083 196.886.463Genel Yönetim Giderleri23 -57.469.780 -46.150.627Pazarlama Giderleri23 -110.451.619 -65.077.389Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -8.875.492 -5.701.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 295.280.044 92.179.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -96.966.882 -42.292.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)608.565.354 129.844.005Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 228.528.614 97.321.220Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -107.600.561 -53.846.233Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 31.191.853 3.506.737FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)760.685.260 176.825.729Finansman Gelirleri27 0 41.892Finansman Giderleri27 -6.694.467 -16.626.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)753.990.793 160.241.364Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-135.909.754 -26.049.225Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -160.216.243 -23.445.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 24.306.489 -2.603.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)618.081.039 134.192.139DÖNEM KARI (ZARARI)618.081.039 134.192.139Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar170.601.715 58.696.828Ana Ortaklık Payları447.479.324 75.495.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 29 1,00100000 0,41900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31 -5.188.132 -3.098.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.319.348 -5.610.406Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-132.654 -87.309Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 1.477.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.263.870 1.122.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.263.870 1.122.081Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.188.132 -3.098.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)612.892.907 131.093.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar169.698.585 58.292.394Ana Ortaklık Payları443.194.322 72.801.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002838BIST