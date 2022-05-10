***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:15
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.660.202 70.676.858 -75.495.311 -1.158.251 1.158.251 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.315.147 -393.616 -77.832 61.514.776 59.728.181 14.716.991 74.445.172
Dönem Karı (Zararı)
21 61.514.776 61.514.776 14.716.991 76.231.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.315.147 -393.616 -77.832 -1.786.595 -1.786.595
Sermaye Arttırımı
320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.429 320.000.002 320.000.002
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -9.180.895 -9.180.895
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -22.884.763 1.881.808 -673.666 73.985.384 32.865 432.800.888 61.514.776 1.045.846.514 257.121.369 1.302.967.883
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.787.527 426.691.797 -447.479.324 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.620.430 -437.176 207.152.916 200.095.310 95.560.467 295.655.777
Dönem Karı (Zararı)
21 207.152.916 207.152.916 99.569.471 306.722.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -6.620.430 -437.176 -7.057.606 -4.009.004 -11.066.610
Sermaye Arttırımı
1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -11.868.737 -11.868.737
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -32.342.394 2.275.424 -1.165.664 99.128.047 32.865 856.377.229 207.152.916 2.616.439.270 496.274.331 3.112.713.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-293.599.973 -29.318.193
Dönem Karı (Zararı)
306.722.387 76.231.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
306.722.387 76.231.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.500.744 46.046.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 14.201.759 10.488.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17-19 19.068.507 7.151.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 13.617.940 3.724.851
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.450.567 3.426.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.427.369 13.858.999
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-15.233.968 -6.443.366
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16.661.337 20.302.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.661.866 -3.261.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.492.162 17.809.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -27.187 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-702.040.101 -150.190.523
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-128.007.001 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -252.694.898 -25.877.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-24 -238.794.931 -61.590.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -310.596.605 -44.577.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 65.188.080 1.045.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-24 162.865.254 -19.190.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-292.816.970 -27.911.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.230.439 -1.099.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 447.436 -306.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.118.487 -15.575.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -224.118.487 -15.575.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.107.752.438 323.946.673
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.002.656.311 325.478.127
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-16.864.686 -5.396.699
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 168.328.119 46.566.798
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -34.498.569 -33.520.658
Ödenen Temettüler
8 -11.868.737 -9.180.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
590.033.978 279.053.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
590.033.978 279.053.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.370.483 215.034.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.009.404.461 494.088.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.009.404.461 419.370.483
Finansal Yatırımlar
5 128.007.001 0
Ticari Alacaklar
701.377.899 478.721.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 99.795 680.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 701.278.104 478.041.262
Diğer Alacaklar
3.847.381 1.858.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.847.381 1.858.202
Stoklar
9 885.884.174 575.287.569
Peşin Ödenmiş Giderler
10 78.546.033 47.594.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.518 916.208
Diğer Dönen Varlıklar
20 66.294.929 27.403.745
ARA TOPLAM
2.873.365.396 1.551.152.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.873.365.396 1.551.152.551
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.678.331 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 6.678.331
Diğer Alacaklar
361.177 356.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 361.177 356.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 97.098.500 83.707.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
656.125.209 445.034.587
Arazi ve Arsalar
14 46.015.925 35.716.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 11.393.390 9.369.419
Binalar
14 43.859.149 44.266.873
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 181.197.274 185.576.628
Taşıtlar
14 61.181.491 45.818.159
Mobilya ve Demirbaşlar
14 8.385.716 7.980.536
Özel Maliyetler
14 3.492.377 3.521.267
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 296.133.421 108.633.704
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.466.466 4.151.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.162.785 2.672.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.053.495 6.707.797
Diğer Haklar
15 6.836.258 6.448.290
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 1.201.384 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 15.853 8.603
Peşin Ödenmiş Giderler
10 143.463.607 171.381.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 42.957.860 42.899.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
958.322.150 760.858.574
TOPLAM VARLIKLAR
3.831.687.546 2.312.011.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.979.159 1.326.693
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.979.159 1.326.693
Banka Kredileri
6 142.194.958 169.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 784.201 1.157.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.148.515 31.492.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.148.515 31.492.965
Banka Kredileri
6 32.148.515 31.492.965
Ticari Borçlar
269.535.753 204.347.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 346.800 294.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 269.188.953 204.053.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 15.377.584 12.196.218
Diğer Borçlar
19.597.045 3.666.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.597.045 3.666.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.584.002 55.128.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
80.040.621 78.123.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.493.644 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.493.644 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 26.289.775 19.598.085
ARA TOPLAM
658.046.098 411.417.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
658.046.098 411.417.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.871.740 13.238.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.871.740 13.238.205
Banka Kredileri
6 3.210.840 11.401.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.660.900 1.836.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.451.189 41.833.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 55.451.189 41.833.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 604.918 2.387.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.927.847 57.458.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
718.973.945 468.876.189
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.616.439.270 1.430.552.335
Ödenmiş Sermaye
21 1.500.000.000 500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -25.297.029 -8.432.343
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.277.876 7.621.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.232.634 -24.175.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.066.970 -23.446.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -32.342.394 -25.721.964
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.275.424 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.165.664 -728.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
99.128.047 78.340.520
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 95.313.059 74.525.532
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 856.377.229 429.685.432
Net Dönem Karı veya Zararı
207.152.916 447.479.324
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 496.274.331 412.582.601
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.112.713.601 1.843.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
3.831.687.546 2.312.011.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.071.592.064 407.020.461
Satışların Maliyeti
22 -693.375.870 -328.268.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
378.216.194 78.751.639
BRÜT KAR (ZARAR)
378.216.194 78.751.639
Genel Yönetim Giderleri
-24.089.773 -12.338.806
Pazarlama Giderleri
-36.431.913 -20.650.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.260.865 -975.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.788.336 60.001.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -19.010.365 -20.729.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.211.614 84.058.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 69.700.317 19.787.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -35.005.398 -9.509.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 15.661.866 3.261.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.568.399 97.597.161
Finansman Giderleri
25 -3.353.850 -3.556.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
390.214.549 94.040.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.492.162 -17.809.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -80.488.057 -16.534.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.004.105 -1.274.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
306.722.387 76.231.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
306.722.387 76.231.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.569.471 14.716.991
Ana Ortaklık Payları
207.152.916 61.514.776
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 27 0,13800000 0,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.066.610 -1.786.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.286.791 -2.135.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-437.177 -77.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.657.358 427.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.657.358 427.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.066.610 -1.786.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.655.777 74.445.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.246.299 14.237.876
Ana Ortaklık Payları
198.409.478 60.207.296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028528
BIST