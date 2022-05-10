***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.660.202 70.676.858 -75.495.311 -1.158.251 1.158.251 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.315.147 -393.616 -77.832 61.514.776 59.728.181 14.716.991 74.445.172Dönem Karı (Zararı)21 61.514.776 61.514.776 14.716.991 76.231.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.315.147 -393.616 -77.832 -1.786.595 -1.786.595Sermaye Arttırımı320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.429 320.000.002 320.000.002Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -9.180.895 -9.180.895Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -22.884.763 1.881.808 -673.666 73.985.384 32.865 432.800.888 61.514.776 1.045.846.514 257.121.369 1.302.967.883Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.787.527 426.691.797 -447.479.324 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.620.430 -437.176 207.152.916 200.095.310 95.560.467 295.655.777Dönem Karı (Zararı)21 207.152.916 207.152.916 99.569.471 306.722.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -6.620.430 -437.176 -7.057.606 -4.009.004 -11.066.610Sermaye Arttırımı1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -11.868.737 -11.868.737Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -32.342.394 2.275.424 -1.165.664 99.128.047 32.865 856.377.229 207.152.916 2.616.439.270 496.274.331 3.112.713.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-293.599.973 -29.318.193Dönem Karı (Zararı)306.722.387 76.231.767Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)306.722.387 76.231.767Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.500.744 46.046.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 14.201.759 10.488.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17-19 19.068.507 7.151.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 13.617.940 3.724.851Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.450.567 3.426.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 1.427.369 13.858.999Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-15.233.968 -6.443.366Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri16.661.337 20.302.365Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -15.661.866 -3.261.380Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler83.492.162 17.809.078Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -27.187 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-702.040.101 -150.190.523Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-128.007.001 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -252.694.898 -25.877.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-24 -238.794.931 -61.590.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -310.596.605 -44.577.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 65.188.080 1.045.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-24 162.865.254 -19.190.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-292.816.970 -27.911.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.230.439 -1.099.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 447.436 -306.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-224.118.487 -15.575.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 0 130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -224.118.487 -15.575.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.107.752.438 323.946.673Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 1.002.656.311 325.478.127İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-16.864.686 -5.396.699Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 168.328.119 46.566.798Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -34.498.569 -33.520.658Ödenen Temettüler8 -11.868.737 -9.180.895YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)590.033.978 279.053.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)590.033.978 279.053.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 419.370.483 215.034.757DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.009.404.461 494.088.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.009.404.461 419.370.483Finansal Yatırımlar5 128.007.001 0Ticari Alacaklar701.377.899 478.721.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 99.795 680.559İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 701.278.104 478.041.262Diğer Alacaklar3.847.381 1.858.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.847.381 1.858.202Stoklar9 885.884.174 575.287.569Peşin Ödenmiş Giderler10 78.546.033 47.594.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 3.518 916.208Diğer Dönen Varlıklar20 66.294.929 27.403.745ARA TOPLAM2.873.365.396 1.551.152.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.873.365.396 1.551.152.551DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.678.331 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 6.678.331 6.678.331Diğer Alacaklar361.177 356.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 361.177 356.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 97.098.500 83.707.513Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar656.125.209 445.034.587Arazi ve Arsalar14 46.015.925 35.716.640Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 11.393.390 9.369.419Binalar14 43.859.149 44.266.873Tesis, Makine ve Cihazlar14 181.197.274 185.576.628Taşıtlar14 61.181.491 45.818.159Mobilya ve Demirbaşlar14 8.385.716 7.980.536Özel Maliyetler14 3.492.377 3.521.267Yapılmakta Olan Yatırımlar14 296.133.421 108.633.704Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.466.466 4.151.361Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.162.785 2.672.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.053.495 6.707.797Diğer Haklar15 6.836.258 6.448.290Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 1.201.384 250.904Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 15.853 8.603Peşin Ödenmiş Giderler10 143.463.607 171.381.515Ertelenmiş Vergi Varlığı26 42.957.860 42.899.241TOPLAM DURAN VARLIKLAR958.322.150 760.858.574TOPLAM VARLIKLAR3.831.687.546 2.312.011.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar142.979.159 1.326.693İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar142.979.159 1.326.693Banka Kredileri6 142.194.958 169.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 784.201 1.157.570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.148.515 31.492.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.148.515 31.492.965Banka Kredileri6 32.148.515 31.492.965Ticari Borçlar269.535.753 204.347.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 346.800 294.203İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 269.188.953 204.053.470Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 15.377.584 12.196.218Diğer Borçlar19.597.045 3.666.994İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.597.045 3.666.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)66.584.002 55.128.864Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü80.040.621 78.123.283Kısa Vadeli Karşılıklar5.493.644 5.536.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.493.644 5.536.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 26.289.775 19.598.085ARA TOPLAM658.046.098 411.417.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER658.046.098 411.417.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.871.740 13.238.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.871.740 13.238.205Banka Kredileri6 3.210.840 11.401.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.660.900 1.836.562Uzun Vadeli Karşılıklar55.451.189 41.833.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 55.451.189 41.833.249Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 604.918 2.387.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.927.847 57.458.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER718.973.945 468.876.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.616.439.270 1.430.552.335Ödenmiş Sermaye21 1.500.000.000 500.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -25.297.029 -8.432.343Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 10.277.876 7.621.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.232.634 -24.175.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.066.970 -23.446.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -32.342.394 -25.721.964Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.275.424 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.165.664 -728.488Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler99.128.047 78.340.520Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 95.313.059 74.525.532Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 856.377.229 429.685.432Net Dönem Karı veya Zararı207.152.916 447.479.324Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 496.274.331 412.582.601TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.112.713.601 1.843.134.936TOPLAM KAYNAKLAR3.831.687.546 2.312.011.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.071.592.064 407.020.461Satışların Maliyeti22 -693.375.870 -328.268.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)378.216.194 78.751.639BRÜT KAR (ZARAR)378.216.194 78.751.639Genel Yönetim Giderleri-24.089.773 -12.338.806Pazarlama Giderleri-36.431.913 -20.650.118Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.260.865 -975.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 45.788.336 60.001.119Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -19.010.365 -20.729.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)343.211.614 84.058.305Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 69.700.317 19.787.106Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -35.005.398 -9.509.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 15.661.866 3.261.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)393.568.399 97.597.161Finansman Giderleri25 -3.353.850 -3.556.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)390.214.549 94.040.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-83.492.162 -17.809.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -80.488.057 -16.534.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.004.105 -1.274.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)306.722.387 76.231.767DÖNEM KARI (ZARARI)306.722.387 76.231.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.569.471 14.716.991Ana Ortaklık Payları207.152.916 61.514.776Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,13800000 0,12300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.066.610 -1.786.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.286.791 -2.135.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-437.177 -77.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.657.358 427.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.657.358 427.185Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.066.610 -1.786.595TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)295.655.777 74.445.172Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar97.246.299 14.237.876Ana Ortaklık Payları198.409.478 60.207.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028528BIST