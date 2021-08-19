***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
19.08.2021 14:06
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30 nolu döviz pozisyonu tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven hatalı gösterilen net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
17 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Konsolide Finansal Tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 30 nolu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosunun 10 nolu başlığı "Ticari Borçlar" sehven eksi işaretli (-) yazılması gerekirken artı (+) yazılmıştır. Dolayısıyla 20 ve 21. maddelerdeki toplamlar sehven yanlış hesaplanmıştır.
Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 30 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosu düzeltme yapılarak ekte tekrar açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959235
BIST
14:231.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,74
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:238,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:239,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0605
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:23489,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,22
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:23
|PENTA
|88,20
|11.499.086
|% 14,10
|
|KTSKR
|52,90
|80.328.813
|% 13,42
|
|DOBUR
|23,08
|2.107.782
|% 13,25
|
|DMSAS
|7,72
|57.123.190
|% 12,37
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|383,40
|65.177.156
|% -7,73
|
|VAKKO
|10,54
|22.536.888
|% -7,46
|
|DARDL
|2,23
|9.236.657
|% -7,08
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|464.361.812
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,77
|426.829.530
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|408.881.860
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|371.733.393
|% 0,00
|
|EREGL
|18,61
|338.790.899
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|304.623.585
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,56
|164.670.447
|% -1,16
|
|ODAS
|1,41
|82.088.032
|% 4,44
|
|KRDMD
|7,77
|426.829.530
|% -3,36
|
|GARAN
|9,31
|464.361.812
|% -0,75
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5014
|8,5043
|% 0,67
|
|Euro
|9,9707
|9,9754
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,6201
|11,6784
|% 0,29
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% 0,78
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,51
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,92
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,69
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-2,26
|