***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar30 nolu döviz pozisyonu tablosuDeğişikliğin NedeniSehven hatalı gösterilen net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonuDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar17 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Konsolide Finansal Tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 30 nolu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosunun 10 nolu başlığı "Ticari Borçlar" sehven eksi işaretli (-) yazılması gerekirken artı (+) yazılmıştır. Dolayısıyla 20 ve 21. maddelerdeki toplamlar sehven yanlış hesaplanmıştır.Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 30 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosu düzeltme yapılarak ekte tekrar açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959235BIST