***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.02.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2020 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,13 - Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.1- Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, (-15.260.617,75) TL lik zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşan 10.046.229 TL net dönem kârının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (On) ve görev süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve Mustafa TARMAN' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Sayın Cevdet ERKANLI 'nın 1 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.4- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 660.000 TL. olması kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841505BIST