***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.02.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,13 - Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BUCIM GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 30.03.2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.02.2021 tarihinde almış olduğu karar gereğiŞirketimizin 2020 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2021 Salı günü saat 13.30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket veya Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri zorunludur.Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911128BIST