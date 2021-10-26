***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artışı ile ilgili olarak yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 22.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26102021 GENEL KURUL HAZIRUNU.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972432BIST