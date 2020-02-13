***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi13/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait, Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Pdf olarak Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818765BIST