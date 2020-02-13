***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.02.2020 12:12
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait, Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Pdf olarak Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818765
BIST
16:15120.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 719,66
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:156,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:156,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:15306,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,75
|Açılış
|: 306,41
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.792.888
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|ARDYZ
|15,29
|162.941.241
|% 16,10
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.554.774
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.545.020
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,10
|1.969.302.779
|% 1,89
|
|ASELS
|28,44
|1.257.356.465
|% 1,57
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|TUPRS
|112,60
|563.065.047
|% -2,09
|
|SASA
|10,49
|518.187.913
|% 9,84
|
|ISGYO
|2,02
|329.754.618
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,65
|693.800.585
|% 17,72
|
|THYAO
|15,10
|1.969.302.779
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,40
|313.458.786
|% 3,45
|
|ISFIN
|4,34
|498.311.752
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8721
|7,9115
|% 0,78
|
|Frank
|6,1663
|6,2035
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6107
|1,6187
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,80
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,37
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,95
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 588, 44 artarak (% 0.41 ) 144, 386
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16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TSPOR, THYAO
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16:30UTPYA
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 420 adet işlem
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16:28KRTEK
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 355, 313 adet işlem
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16:26EDIP
Yüzde 7.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 923, 266 adet işlem