***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 15:16
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait, Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Pdf olarak Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909638
BIST
15:241.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:246,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0699
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:248,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:24408,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,37
|Açılış
|: 408,60
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VAKFN
|12,32
|12.433.549
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,40
|2.139.954.674
|% 0,83
|
|SASA
|37,58
|1.465.263.008
|% 9,18
|
|THYAO
|12,27
|972.828.939
|% 2,25
|
|TCELL
|16,95
|633.174.236
|% 1,68
|
|GARAN
|9,97
|592.199.247
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,73
|330.329.621
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.188.116
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|249.494.684
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|138.482.232
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,27
|211.845.084
|% 2,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9663
|6,9688
|% -0,95
|
|Euro
|8,4541
|8,4601
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6610
|9,7094
|% -0,57
|
|Frank
|7,7887
|7,8356
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,87
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,04
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|