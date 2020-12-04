***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.12.2020 12:54
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,77777 (yüzdeyüzyetmişyedi%77777) oranında 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan İzahname'nin onaylanması için Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891398
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|
|TSKB
|1,95
|1.388.830.546
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,84
|1.320.093.650
|% 7,17
|
|PETKM
|4,44
|1.811.248.672
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|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
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|461
|0,38
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|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
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|3.120
|-5,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-2,45
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|738
|755
|-1,22
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|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,13
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|Gümüş Gr.
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|6,06
|0,03
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