***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.02.2020 11:05
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/160 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.1386 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816926
BIST
13:59120.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.549,71
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:595,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:596,6110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:59302,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,33
|Açılış
|: 302,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,70
|16.281.273
|% 17,47
|
|DOKTA
|88,50
|26.711.993
|% 14,94
|
|HLGYO
|1,71
|175.106.916
|% 14,77
|
|DITAS
|12,94
|19.572.023
|% 12,91
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|196,50
|326.617
|% -3,15
|
|THYAO
|14,18
|740.402.879
|% 2,46
|
|PETKM
|4,21
|622.221.342
|% 2,43
|
|HALKB
|7,32
|479.119.598
|% 6,40
|
|SISE
|5,60
|326.936.457
|% 0,36
|
|ASELS
|23,88
|301.109.831
|% 2,14
|
|PETKM
|4,21
|622.221.342
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,71
|175.106.916
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,89
|296.205.788
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|181.024.616
|% 2,15
|
|ODAS
|2,20
|161.565.693
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7541
|7,7929
|% 0,03
|
|Frank
|6,1519
|6,1889
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-5,73
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-17,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|-12,61
|
|Yarım
|961
|986
|-6,10
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|0,38
|