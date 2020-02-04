***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/160 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.1386 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816926BIST