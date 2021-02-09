***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.02.2021 15:19
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 6/137 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1487 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908601
BIST
15:501.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:507,0893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,1000
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|Önceki Kapanış
|: 7,0950
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7,1413
En Düşük
7,0620
15:508,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
En Düşük
8,5143
15:50420,25
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|: 0,91%
|| 3,79
|Açılış
|: 420,20
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|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ERBOS
|60,50
|129.779.696
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.751.016
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.682.653
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.924.241
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,30
|2.840.384.707
|% 7,37
|
|GARAN
|10,23
|1.991.202.680
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,59
|1.836.918.822
|% -3,72
|
|PETKM
|5,35
|1.240.814.314
|% 3,08
|
|SISE
|7,77
|1.203.232.069
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|1.836.918.822
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,98
|852.867.847
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|513.476.147
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,57
|889.588.206
|% -2,46
|
|PETKM
|5,35
|1.240.814.314
|% 3,08
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0883
|7,0904
|% 0,24
|
|Euro
|8,5818
|8,5872
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7206
|9,7694
|% 0,25
|
|Frank
|7,8883
|7,9358
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8816
|1,8910
|% 0,02
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|13,05
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|16,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|13,41
|
|Yarım
|1.342
|1.378
|6,49
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|0,00
|
Seans Raporu
15:48
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16:01DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 666 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 26, 555.00 milyon TL de
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15:59GOODY
Yüzde 5.45 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 261 adet işlem
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15:58KONTR
Yüzde 8.19 oranında artışla 70.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 292 adet işlem
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15:57ULAS
Yüzde 9.30 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 417 adet işlem