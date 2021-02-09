***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 6/137 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1487 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908601BIST