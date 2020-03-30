***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelli sermaye artışı neticesinde Şirket çıkarılmış sermayesi 105.815.808 TL.'den 180.000.000 TL.'ye ulaşmıştır.Karar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BUCIM, TRABUCIM91F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BUCIM, TRABUCIM91F3 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Bucim 31.12.2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.437.669,06* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.537.006 -15.260.617,754. Vergiler ( - ) 4.490.777 05. Net Dönem Kârı 10.046.229 -15.260.617,756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.046.229 -15.260.617,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 10.046.2299. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 546.323,8610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.592.552,8611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 10.046.229 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz 30.03.2020 tarihli Genel Kurulu'nda2019 yılını yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda (-15.260.617,75) TL dönem zararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 10.046.229 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, (-15.260.617,75 ) TL lik zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " kapsamında oluşan 10.046.229 TL net dönem kârının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833406BIST