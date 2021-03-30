***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 17:54
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bucim 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.437.669,06
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 101.544.536 16.947.783,34
4. Vergiler ( - ) 26.049.225 0
5. Net Dönem Kârı 75.495.311 16.947.783,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 15.260.617,75
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 84.358,28 84.358,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.410.952,72 1.602.807,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 75.410.952,72
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 264.767,58
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.675.720,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 75.410.952,72 1.602.807,31
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz 30.03.2021 tarihli Genel Kurulu'nda
Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921883
BIST