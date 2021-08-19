***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.08.2021 17:15
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 19.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metin Örneği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959279
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.450
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1.446
En Düşük
1.434
18:058,5411
En Yüksek
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En Yüksek
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|: 485,66
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491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
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|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5423
|8,5456
|% 1,16
|
|Euro
|10,0019
|10,0088
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,6365
|11,6949
|% 0,43
|
|Frank
|9,2652
|9,3210
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,81
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
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|B. Petrol
|65,80
|65,80
|-2,43
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Seans Raporu
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