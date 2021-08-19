***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 19.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metin Örneği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959279BIST