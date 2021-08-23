***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin Tadili Amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021Ek AçıklamalarŞirket'imizin 19.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 23.08.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metin Örneği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960051BIST