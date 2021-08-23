***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.08.2021 17:40
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin Tadili Amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 19.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 23.08.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metin Örneği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960051
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0392
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,64
|Açılış
|: 489,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4361
|8,4445
|% -0,47
|
|Euro
|9,9104
|9,9217
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,5548
|11,6127
|% 0,27
|
|Frank
|9,2102
|9,2657
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2449
|2,2562
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|22,66
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|3,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
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17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE